الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إيراني: مقتل 109 من قوات الأمن خلال الأيام الماضية في ‎إيران

اشتباكات إيران
اشتباكات إيران
18 حجم الخط

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، اليوم الأحد، بمقتل 109 من قوات الأمن والشرطة في أعمال الشغب التي شهدتها مناطق عدة في ‎إيران خلال الأيام الماضية.

إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران

في سياق متصل، شدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على ضرورة استعداد تل أبيب لجميع السيناريوهات في إيران.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال كوهين: "علينا الاستعداد لكل سيناريو في إيران دون أن نتدخل وعلى الشعب الإيراني تولي مصيره بيده".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، ولم تفصح المصادر، التي حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن معنى حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عمليا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرارا بالتدخل في الأيام الأخيرة، وحذر النظام الإيراني من استخدام القوة ضد المتظاهرين. 

وقال ترامب: إن "الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة".

رد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة

وبدورها حذرت إيران، اليوم الأحد، ترامب من أن أي هجوم أمريكي على أراضيها سيقابل برد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

الاحتجاجات في إيران

بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة. 

وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وأفادت أنباء بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران تل أبيب إسرائيل ترامب النظام الإيراني طهران

مواد متعلقة

وزير إسرائيلي: علينا الاستعداد لجميع السيناريوهات في إيران

نتبلوكس: استمرار انقطاع الإنترنت في إيران منذ أكثر من 60 ساعة

خبير بحلف الناتو يكشف خطة إسرائيل وأمريكا لضرب طهران والاستيلاء على النفط

مستشار بأكاديمية ناصر: التصعيد الإيراني رسالة ردع لأعداء طهران وتحذير من انفجار إقليمي
ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

طلاب الصف الثاني الثانوي: الامتحانات سهلة وورقة المفاهيم ساعدتنا بنسبة 30٪ (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية