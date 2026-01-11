إبراهيم ربيع: "الإخوان" تتجاوز عن خلافاتها المذهبية مع أنظمة الحكم الدينية في المنطقة بسبب المصالح

18 حجم الخط

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن العلاقة بين أنظمة الحكم الدينية في المنطقة وجماعة الإخوان لاسيما النظام الإيراني يعكس طبيعة علاقة ممتدة تاريخيًا، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ظاهرة طارئة أو مرتبطة بلحظة سياسية محددة.

تقارب الإخوان والثورة الشيعية

وأوضح ربيع في تصريح لـ فيتو أن التقارب بين الطرفين يستند إلى تشابهات فكرية وتنظيمية واضحة، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان ونظام “ولاية الفقيه” يقومان على نموذج مركزي للسلطة، يعلي من مكانة المرشد، ويمنح القيادة الدينية سلطة سياسية مطلقة داخل البناء التنظيمي.

وأضاف الباحث أن جذور العلاقة تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، حين شهدت القاهرة لقاءات بين حسن البنا وعدد من المرجعيات الشيعية، في إطار ما عرف آنذاك بمحاولات “التقريب بين المذاهب”، وهي اللقاءات التي فتحت الباب أمام تواصل أوسع بين قيادات الإخوان ورجال دين إيرانيين في مراحل لاحقة.

وأشار ربيع إلى أن هذا التواصل لم يكن نظريًا فقط، بل انعكس عمليًا في تبادل الزيارات، وعقد مؤتمرات مشتركة، فضلًا عن ترجمة ونشر أدبيات إخوانية داخل الحوزات العلمية في قم ومشهد، وعلى رأسها كتابات سيد قطب، التي لاقت رواجًا واسعًا في الأوساط الدينية الإيرانية.

أسباب تأييد الإخوان للثورة الإسلامية في إيران

وأكد أن جماعة الإخوان كانت من أوائل التنظيمات السنية التي أبدت تأييدًا صريحًا لما سمي بـ «الثورة الإسلامية» في إيران عام 1979، معتبرة إياها نموذجًا للحكم الإسلامي، وهو ما ظهر في بيانات رسمية وكتب منشورة، وكذلك في زيارات قيادات إخوانية لطهران عقب سقوط نظام الشاه.

ولفت ربيع إلى أن هذا المسار استمر في العقود التالية بأشكال مختلفة، وبرز في مواقف بعض قيادات الإخوان التي دعت علنًا إلى التقارب مع إيران وحلفائها في المنطقة، معتبرًا أن هذا الخطاب تجاوز الخلافات المذهبية التقليدية لصالح ما وصفه بـ“التحالف الوظيفي”.

وأوضح الباحث أن ذروة هذا التقارب ظهرت خلال فترة حكم الإخوان في مصر، حيث جرت محاولات لإعادة فتح قنوات سياسية مع طهران، واستقبلت القاهرة لأول مرة منذ عقود رئيسًا إيرانيًا، في تحول عكس توجهات أيديولوجية واضحة لدى الجماعة الحاكمة آنذاك.

وشدد إبراهيم ربيع على أن خطورة العلاقة بين الطرفين لا تتعلق بالبعد المذهبي بقدر ما ترتبط بتداعياتها الأمنية والسياسية، مؤكدًا أن تقاطع تنظيمات عابرة للحدود ذات مشاريع أيديولوجية مغلقة يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الإقليم.

واختتم ربيع تصريحاته بالتأكيد على أن قراءة هذه الوقائع يجب أن تتم في إطار تحليلي هادئ، بعيدًا عن الشعارات، لفهم طبيعة التحالفات التي تشكلت تحت غطاء ديني، بينما حملت في جوهرها أهدافًا سياسية تتجاوز حدود الدول الوطنية.

