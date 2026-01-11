الأحد 11 يناير 2026
الداخلية الإيرانية: الاضطرابات وأعمال التخريب تتجه نحو الانحسار

وزير الداخلية الإيراني
قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد: أن التقارير الواردة من مختلف أنحاء البلاد تشير إلى أن الاضطرابات وأعمال التخريب التي شهدتها إيران خلال الفترة الأخيرة تتجه نحو الانحسار.


وأضاف  مؤمني، أن استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء إلى معظم المناطق.

 ونقلت وكالة "تسنيم"  عن مؤمني قوله إن المواطنين تفاجأوا خلال الأيام الماضية بحجم أعمال التخريب التي طالت عددًا من المناطق، مشيرا إلى أن مراكز للشرطة تعرضت لهجمات وأن عددا من عناصر قوات حفظ الأمن في طهران استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم في حماية أمن البلاد والمواطنين، على حد تعبيره.

المظاهرات في إيران 

وأضاف الوزير أن القوات الأمنية تعاملت مع الأحداث بأقصى درجات ضبط النفس ولم تسمح لمن وصفهم بـ"الفوضويين" بتهديد الأمن وتكدير النظام العام، مؤكدا أن الادعاءات المتداولة حول "سقوط مدن" لا أساس لها من الصحة. واعتبر "أن استشهاد عناصر من قوات الأمن دليل على التزام هذه القوات بحماية المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع".

وأوضح مؤمني أن الوضع الأمني الحالي في البلاد "مستقر ومناسب" بفضل جهود جميع الأجهزة المعنية، ولا سيما قوات حفظ الأمن، لافتا إلى أن التوترات وأعمال التخريب تسير باتجاه الانحسار، وأن الأمن مستتب في جميع المناطق بما فيها المناطق الحدودية.

الجريدة الرسمية