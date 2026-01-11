الأحد 11 يناير 2026
رئيس إيران: أعداء ‎طهران يريدون زرع الفوضى والاضطراب بعد الحرب التي دامت 12 يوما

الرئيس الإيراني مسعود
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن أعداء ‎طهران يريدون زرع الفوضى والاضطراب بعد الحرب التي دامت 12 يوما.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على ضرورة استعداد تل أبيب لجميع السيناريوهات في إيران.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال كوهين: "علينا الاستعداد لكل سيناريو في إيران دون أن نتدخل وعلى الشعب الإيراني تولي مصيره بيده".

إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، ولم تفصح المصادر، التي حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن معنى حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عمليا. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرارا بالتدخل في الأيام الأخيرة، وحذر النظام الإيراني من استخدام القوة ضد المتظاهرين.  

وقال ترامب: إن "الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة".  

رد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة

وبدورها حذرت إيران، اليوم الأحد، ترامب من أن أي هجوم أمريكي على أراضيها سيقابل برد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

الاحتجاجات في إيران

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة. 

وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وأفادت أنباء بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء. 

