الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير إسرائيلي: علينا الاستعداد لجميع السيناريوهات في إيران

ايران
ايران
18 حجم الخط

شدد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين على ضرورة استعداد تل أبيب لجميع السيناريوهات في إيران.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال كوهين: "علينا الاستعداد لكل سيناريو في إيران دون أن نتدخل وعلى الشعب الإيراني تولي مصيره بيده".

إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن إسرائيل تشهد حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال أي تدخل أمريكي في إيران، ولم تفصح المصادر، التي حضرت مشاورات أمنية إسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عن معنى حالة التأهب القصوى التي أعلنتها إسرائيل عمليا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرارا بالتدخل في الأيام الأخيرة، وحذر النظام الإيراني من استخدام القوة ضد المتظاهرين. 

وقال ترامب: إن "الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة". 

رد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة

وبدورها حذرت إيران، اليوم الأحد، ترامب من أن أي هجوم أمريكي على أراضيها سيقابل برد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

الاحتجاجات في إيران

بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني، وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة. 

وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، وأفادت أنباء بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران طهران إسرائيل ترامب

مواد متعلقة

نتبلوكس: استمرار انقطاع الإنترنت في إيران منذ أكثر من 60 ساعة

ترامب: مستعد لمساعدة إيران المتطلعة للحرية

"حنظلة" تنشر قائمة من 600 عنصر على ارتباط بالموساد في إيران

خبير بحلف الناتو يكشف خطة إسرائيل وأمريكا لضرب طهران والاستيلاء على النفط

ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

التحقيق في حريق محرقة نفايات أمام معهد السموم بقصر العيني

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الريال العماني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية