ملياردير نيجيري يغري لاعبي بلاده بمكافآت خيالية لتخطي المغرب بأمم أفريقيا

اشتعلت الأجواء مبكرا قبل مواجهة منتخب نيجيريا المرتقبة أمام نظيره المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما أعلن الملياردير النيجيري عبد الصمد رابيو عن مكافآت مالية ضخمة لتحفيز لاعبي النسور الخضر.

مكافآت ضخمة في انتظار لاعبي منتخب نيجيريا لتخطي المغرب

ونشر رابيو تغريدة عبر حسابه الرسمي، عقب فوز منتخب نيجيريا على الجزائر بنتيجة 2-0 في ربع النهائي، عبّر خلالها عن فخره الكبير بالأداء والنتيجة، مؤكدًا أن اللاعبين "رفعوا روح الأمة النيجيرية" وأن البلاد تقف خلفهم قبل معركة نصف النهائي.

وأعلن الملياردير النيجيري تعهده بمنح لاعبي المنتخب مبلغ 500 ألف دولار أمريكي في حال الفوز على المغرب والتأهل إلى النهائي، إضافة إلى 50 ألف دولار عن كل هدف يسجله المنتخب في مباراة نصف النهائي.

ولم تتوقف وعود رابيو عند هذا الحد، إذ شدد على أنه في حال تتويج نيجيريا باللقب القاري، سيمنح اللاعبين مليون دولار أمريكي، إلى جانب 100 ألف دولار عن كل هدف يسجل في المباراة النهائية.

وتأتي هذه الوعود في توقيت بالغ الحساسية، قبل المواجهة القوية المنتظرة أمام منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، والمقررة يوم الأربعاء المقبل، في لقاء يتوقع أن يكون من أكثر مباريات البطولة سخونة وندية.

دفعة معنوية كبيرة للاعبي نيجيريا

وينظر إلى تحفيز رابيو باعتباره دفعة معنوية هائلة لمنتخب نيجيريا، الذي يسعى للعودة إلى منصة التتويج القارية، في وقت يراهن فيه أسود الأطلس على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة حلم اللقب الأفريقي.

يذكر أن نصف النهائي الآخر سيجمع منتخبي مصر والسنغال، في مباراة لا تقل قوة وسخونة.

