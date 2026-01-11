معسكر مفتوح لمنتخب الشباب استعدادًا للتصفيات القارية

18 حجم الخط

قرر الكابتن وائل رياض، المدير الفني ل منتخب الشباب مواليد 2007، إقامة معسكر مفتوح للفريق خلال الفترة من 13 إلى 21 يناير الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج الإعداد لخوض التصفيات القارية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وحرص الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على متابعة دوري مواليد 2007 على كافة المستويات، من أجل انتقاء أفضل العناصر في جميع أنحاء مصر، قبل الاستقرار على القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه الجهاز خلال فترة المباريات الدولية الودية.

وفضّل الجهاز الفني أن يكون المعسكر مفتوحًا، مع السماح للعناصر التي تشارك مع أنديتها في بطولة كأس عاصمة مصر باللعب مع أنديتها لاكتساب المزيد من الخبرات.

وائل رياض يعلن قائمة منتخب 2007 لمعسكر يناير

أعلن وائل رياض قائمة منتخب الشباب مواليد 2007 للمعسكر المقرر خلال الفترة من 13 إلى 21 يناير، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب 2027

وضمت قائمة منتخب الشباب مواليد 2007 التي أعلنها وائل رياض 36 لاعبا هم:

وائل رياض، فيتو

منتخب 2007 يفوز وديا على النصر للتصدير

فيما فاز منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، على الفريق الأول بنادي النصر للتصدير برباعية نظيفة، في إطار برنامج الإعداد المكثف لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب على تجربة عدد كبير من العناصر، قبل خوض الاستحقاق القاري المهم للاستقرار على التشكيل الأمثل، من خلال تقسيم المنتخب لفريقين وخوض كل فريق شوطًا من المباراة الودية أمام النصر للتصدير.

برامج تدريبية مكثفة لمنتخب مواليد 2007

وأكد وائل رياض أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة دقيقة لجميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج تدريبية مكثفة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية استعدادًا للمشاركات الدولي.

