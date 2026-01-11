الأحد 11 يناير 2026
رياضة

ريال مدريد وبرشلونة بالقوة الضاربة في نهائي كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
الكلاسيكو، يلتقي ريال مدريد غريمه برشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد، على ملعب الإنماء، بالسعودية في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

و تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني التي شهدت مشاركة أندية برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - هويسين - ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - جولر - فينيسيوس جونيور

ويغيب عن ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني، اللاعب إبراهيم دياز نظرًا لتواجده رفقة منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال - رافيينا - ليفاندوفسكي

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بالسوبر

تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثاني على البارسا هذا الموسم بعد الانتصار الذي حققه الميرنجي على كتيبة هانز فليك في الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد حسم التأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي بالديربي أمام خصمه أتلتيكو مدريد، بهدفين مقابل هدف.

بينما تأهل برشلونة بفوز مثير أمام نظيره أتلتيك بلباو، بخمسة أهداف دون مقابل، ليصعد للمباراة النهائية.

