اقتصاد

28.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 28.8 مليار  جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.776 مليون ورقة منفذة على 140 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 92.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.956 مليون ورقة منفذة على 159 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

بينما استحوذت الأسهم على 20.14 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 79.86 % خلال الجلسة.

تداولات بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه وفي الأسبوع الثاني بالعام 2026، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس الماضي، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.991 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 41856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 51475 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 19034 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12941 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17218 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 4600 نقطة.

تعاملات جلسة الثلاثاء 

 كانت قد واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

الجريدة الرسمية