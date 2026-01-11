الأحد 11 يناير 2026
نجل مادورو يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالديه في المعتقل الأمريكي

مادورو، فيتو
مادورو، فيتو
كشف نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن والده ووالدته بخير وهما "مقاتلان".

نجل مادورو يكشف الحالة الصحية لوالديه في المعتقل الأمريكي


ونقلت قناة VTV التلفزيونية الحكومية الفنزويلية عن نجل مادورو قوله: أن “الرئيس مادورو بعث رسالة من الولايات المتحدة: نحن بخير، نحن مقاتلون”.

في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي يترأس حكومة الكرسي الرسولي، كان قد ناشد الإدارة الأمريكية في واشنطن على عدم التسرع في اتخاذ عمل عسكري ضد فنزويلا، تفاديا لزعزعة الاستقرار وسفك الدماء.

وبحسب مصادر الصحيفة، سأل الكاردينال في أواخر ديسمبر السفير الأمريكي لدى الفاتيكان برايان بيرش عن خطط واشنطن تجاه فنزويلا، وسعى إلى توضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير السلطة في الجمهورية. وتشير الجريدة إلى أن بارولين "كان يسعى للحصول على لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق ما تظهره الوثائق، في محاولة يائسة لمنع إراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في فنزويلا".

الفاتيكان طرح مغادرة مادورو إلى روسيا

وتقول "واشنطن بوست": إن الكاردينال طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خيار مغادرة البلاد على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإظهار "الصبر في دفع الرجل القوي نحو قبول هذا العرض"، وأنه أبلغ بارولين بيرش أن مادورو يمكن أن يحصل على حق اللجوء في روسيا.

كما أورد التقرير تعليقًا لمكتب الصحافة في الكرسي الرسولي بشأن هذه المشاورات جاء فيه: "من المخيب للآمال الكشف عن أجزاء من محادثة سرية لا تعكس بدقة مضمون الحديث نفسه، الذي جرى خلال فترة أعياد الميلاد".

وسطاء ناقشوا ترحيل الرئيس الفنزويلي إلى تركيا

وتؤكد الجريدة أن الولايات المتحدة ناقشت، عبر وسطاء، إمكانية مغادرة مادورو فنزويلا وانتقاله إلى تركيا.

 

الجريدة الرسمية