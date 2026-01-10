مسيرة تضامنية في روما احتجاجا على الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا

18 حجم الخط

ذكرت وكالة نوفوستي، في تقرير لها اليوم السبت، أن ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص يشاركون في مسيرة لدعم فنزويلا بالعاصمة الإيطالية روما، احتجاجا على الإجراءات الأمريكية ضدها.

مسيرة تضامنية في روما تضامنا مع فنزويلا

وحمل المتظاهرون أعلام فنزويلا وهم في طريقهم إلى السفارة الأمريكية لدى إيطاليا، ومعهم لافتات كُتب عليها "أرفعوا أيديكم عن فنزويلا".



وضمت المسيرة، التي مرت بمحطة تيرميني المركزية في روما، ممثلين عن حركات يسارية ونقابات عمالية ومؤيدين لفلسطين والعديد من الطلاب.

وتواجد عدد كبير من رجال الشرطة في مكان الحدث، وتتمركز مركبات مدرعة وعناصر مسلحة بزي خاص خارج مقر البعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وفي السياق ذاته كشفت جريدة "واشنطن بوست" أن أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي يترأس حكومة الكرسي الرسولي، الإدارة الأمريكية في واشنطن على عدم التسرع في اتخاذ عمل عسكري ضد فنزويلا، تفاديا لزعزعة الاستقرار وسفك الدماء.

وبحسب مصادر الصحيفة، سأل الكاردينال في أواخر ديسمبر السفير الأمريكي لدى الفاتيكان برايان بيرش عن خطط واشنطن تجاه فنزويلا، وسعى إلى توضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير السلطة في الجمهورية. وتشير الجريدة إلى أن بارولين "كان يسعى للحصول على لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق ما تظهره الوثائق، في محاولة يائسة لمنع إراقة الدماء وزعزعة الاستقرار في فنزويلا".

الفاتيكان طرح مغادرة مادورو إلى روسيا

وتقول "واشنطن بوست": إن الكاردينال طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خيار مغادرة البلاد على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإظهار "الصبر في دفع الرجل القوي نحو قبول هذا العرض"، وأنه أبلغ بارولين بيرش أن مادورو يمكن أن يحصل على حق اللجوء في روسيا.

كما أورد التقرير تعليقًا لمكتب الصحافة في الكرسي الرسولي بشأن هذه المشاورات جاء فيه: "من المخيب للآمال الكشف عن أجزاء من محادثة سرية لا تعكس بدقة مضمون الحديث نفسه، الذي جرى خلال فترة أعياد الميلاد".

وسطاء ناقشوا ترحيل الرئيس الفنزويلي إلى تركيا

وتؤكد الجريدة أن الولايات المتحدة ناقشت، عبر وسطاء، إمكانية مغادرة مادورو فنزويلا وانتقاله إلى تركيا.

