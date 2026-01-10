أثناء اجتماع للاستيلاء على نفط فنزويلا، ترامب يفضح وزير خارجيته ويتسبب في إحراجه (فيديو)

18 حجم الخط

في حدث وصف بأنه غريب، قام الرئيس الأمريكي ترامب بفضح وزير خارجية ماركو روبيو بشكل تلقائي، عندما أعطى روبيو ورقة لترامب أثناء اجتماع لمناقشة توسيع الشركات الأمريكية لحصتهم في النفط في فنزويلا، فما كان من ترامب إلا أن قرأ ورقة روبيو الخاصة على كل المتواجدين في الاجتماع، ما أحرج روبيو.

ترامب يحرج وزير خارجيته مارك وربيو

ويظهر مقطع الفيديو المُحرج اجتماع ترامب ومعه نائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو مع بعض شركات النفط الأمريكية ومنهم شركة "شيفرون" لمناقشة حصة توسيع الشركة للاستيلاء على النفط في فنزويلا، وأثناء الاجتماع سلم روبية لترامب ورقة وكان من المفترض أن يقرأها ترامب دون أن يُعلم بها أحد لأنها ورقة خاصة له، لكن ترامب وبشكل غير متوقع قرأها بصوت عالٍ.

⚡️‼️🚨 ترامب يفضح ملاحظة وزير الخارجية روبيو



حيث سلّم ماركو روبيو ترامب رسالة كان من المفترض أن تبقى خاصة، ثم قرأها ترامب بصوت عالٍ. pic.twitter.com/D8cAncIyXK — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 9, 2026

وكانت ماركو روبيو قد لاحظ أن ترامب ابتعد عن مناقشة توسيع ترخيص شركة النفط الأمريكية "شيفرون" الأمريكية للعمل في فنزويلا، فما كان منه إلا أن كتب ورقة خاصة لترامب ليعود لمناقشة توسيع الشركة الأمريكية لعملها في النفط الفنزويلي، لكنه قرأها على جميع الحاضرين في الاجتماع، برغم خصوصيتها.

وفي الاجتماع، قرأ ترامب الرسالة الخاصة من روبيو بصوت عالٍ، وكتب ربيو لترامب في الورقة: "عد إلى موضوع شيفرون، أنهم يريدون أن يناقشوا شيئًا ما"، فضحك الجميع، بينما كان روبيو في حالة من الحرج، لكن ترامب ربت على كتف روبيو قائلًا: "شكرًا ماركو" كان ذلك في السياق مناقشة مع مسؤولي النفط حول فنزويلا.

ترامب يناقش استيلاء شركات أمريكية على نفط فنزويلا

جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية، أكدت أن شركة النفط الأمريكية "شيفرون" تجري محادثات مع الحكومة الأمريكية، وذلك لتوسيع ترخيصها الرئيسي للسماح لها بالعمل في فنزويلا، بما يتيح زيادة صادرات النفط الخام إلى مصافيها الخاصة وبيعه للعملاء.

وتُعد شركة النفط الأمريكية "شيفرون" هي شركة النفط الأمريكية الوحيدة العاملة في فنزويلا، وذلك بموجب ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية يعفيها من العقوبات المفروضة على البلاد، غير أن إدارة ترامب فرضت في يوليو الماضي قيودًا إضافية على هذا الترخيص ضمن حملتها لتشديد العقوبات بهدف إضعاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

زاوية اخرى للحظة فضحة وقراءة الملاحظة على الملآ وضحك نائب الرئيس جي دي فانس pic.twitter.com/EsYJakTpe1 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 10, 2026



وأدت القيود الأمريكية التي فُرضت على فنزويلا إلى خفض صادرات "شيفرون" من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة إلى نحو 100 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، مقارنةً بنحو 250 ألف برميل يوميًا في وقت سابق من العام، كما حرمت شركة "PDVSA" من أي عائدات ناتجة عن هذه الصادرات.

50 مليون برميل لأمريكا من نفط فنزويلا

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز" عن أربعة مصادر قريبة من المفاوضات، أن مفاوضات شركات النفط الأمريكية مع الحكومة، تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وكاراكاس تقدمًا، بشأن تزويد أمريكا بنحو 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، وذلك بضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركات النفط الأميركية للاستثمار في قطاع الطاقة بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

توسيع شركة النفط الأمريكية شيفرون لحصتها في فنزويلا، فيتو



كما كشفت بعض وسائل الإعلام الغربية أن عائدات صادرات النفط الفنزويلي، التي يُتوقع أن تساعد شركة النفط الوطنية "PDVSA" على تصريف مخزوناتها في ظل حصار نفطي مشدد، ستحَل إلى جهة وصاية تخضع لإشراف الولايات المتحدة، على أن تُستخدم هذه العائدات في تمويل توريد سلع أميركية إلى فنزويلا.



