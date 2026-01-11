الأحد 11 يناير 2026
رياضة

وائل رياض يعلن قائمة منتخب 2007 لمعسكر يناير

منتخب 2007، فيتو
منتخب 2007، فيتو
أعلن وائل رياض قائمة منتخب الشباب مواليد 2007 للمعسكر المقرر خلال الفترة من 13 إلى 21 يناير، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للشباب 2027

وضمت قائمة منتخب الشباب مواليد 2007 التي أعلنها وائل رياض 36 لاعبا هم:

وائل رياض، فيتو
وائل رياض، فيتو

منتخب 2007 يفوز وديا على النصر للتصدير

فيما فاز منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، على الفريق الأول بنادي النصر للتصدير برباعية نظيفة، في إطار برنامج الإعداد المكثف لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب على تجربة عدد كبير من العناصر، قبل خوض الاستحقاق القاري المهم للاستقرار على التشكيل الأمثل، من خلال تقسيم المنتخب لفريقين وخوض كل فريق شوطًا من المباراة الودية أمام النصر للتصدير.

برامج تدريبية مكثفة لمنتخب مواليد 2007

وأكد وائل رياض أن اختيار القائمة جاء بعد متابعة دقيقة لجميع اللاعبين خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج تدريبية مكثفة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية استعدادًا للمشاركات الدولي.

 

 

 

