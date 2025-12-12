الجمعة 12 ديسمبر 2025
رسالة وائل رياض للتوأمين بعد زيارة معسكر منتخب الشباب

وائل رياض، فيتو
وائل رياض، فيتو
وجه وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، رسالة إلى حسام حسن وإبراهيم حسن بعد زيارتهما لمعسكر منتخب الشباب.

 

وكتب وائل رياض عبر صفحته على فيس بوك: "شكرًا كابتن حسام وكابتن إبراهيم على زيارة منتخب الشباب والزيارة دي فرقت جدًّا مع الولاد ومعنوياتهم وإن شاء الله بنتمنى للمنتخب الأول التوفيق في بطولة إفريقيا القادمة". 

وحرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على زيارة الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، خلال مرانهم اليوم، وذلك بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر.

 

رسالة حسام وإبراهيم حسن للاعبي منتخب 2007

وأكد حسام حسن للاعبي منتخب مصر مواليد 2007 أن منتخبات الشباب والناشئين تمثل مستقبل الكرة المصرية، مطالبًا إياهم بالعمل الجاد والتركيز وضرورة اللعب أمام الجميع بندية وثقة.

 

من جانبه، تمنى إبراهيم حسن التوفيق لمنتخب مصر مواليد 2007، مؤكدًا أنهم نواة حقيقية لمستقبل الكرة المصرية، وأن مواهب هذه المرحلة السنية تستحق المتابعة المستمرة.

 

وأثنى وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، على الزيارة، مؤكدًا أنها تمثل دفعة معنوية قوية للاعبين، وتمنحهم المزيد من الحوافز لتقديم الأفضل في الفترة المقبلة.

