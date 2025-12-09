الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في كأس العرب

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
يخوض منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، مواجهة صعبة، أمام منتخب الأردن في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة.

تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة الأردن

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيلة الأساسية، التي يعتزم الدفع بها أمام منتخب الأردن، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام الإمارات بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: يحيى زكريا - رجب نبيل - محمود حمدي الونش (ياسين مرعي) - كريم العراقي.

الوسط: غنام محمد - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: إسلام عيسى - مروان حمدي - ميدو جابر.

منتخب مصر يختتم استعداداته

وأدى منتخب مصر مرانا خفيفا، أمس الاثنين، تجنبا للإجهاد، وركز الجهاز الفني حلمي طولان، على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الأردن، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الأردني الذي يملك حلولا كثيرة.

موعد مباراة مصر والأردن 

مباراة منتخب مصر ضد الأردن، تقام اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر على استاد البيت، وتنطلق أحداثها في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت الدوحة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة الإمارات، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والأردن

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الأردن على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

