منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل مع إنبي 2007 في ثاني التجارب الودية

تعادل منتخب مصر مواليد 2009 مع فريق إنبي مواليد 2007 بهدف لكل فريق، في ثانية تجارب المنتخب الودية، خلال معسكره الحالي.

وسجل سيف كريم هدف الفراعنة الصغار.

وأشرك الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسين عبداللطيف، عددًا كبيرًا من اللاعبين بهدف منح الفرصة لأكبر عدد ممكن وتجربة أكثر من عنصر خلال اللقاء.

منتخب 2009 يفوز على الجونة 2007 وديا

وكان المنتخب، قد خاض أمس أولى مبارياته الودية أمام الجونة مواليد 2007، وحقق الفوز بأربعة أهداف نظيفة، على ملاعب مركز المنتخبات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث سجل مازن وائل هدفين، وأضاف أدهم حسيب ومحمد جمال هدفًا لكل منهما.

ويستعد المنتخب الوطني، مواليد 2009 لخوض وديتي اليابان يومي 14 و17 من الشهر الحالي ضمن برنامج الإعداد الخاص به.

