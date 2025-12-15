الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مواليد 2007 يفوز وديا على النصر للتصدير برباعية نظيفة (صور)

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2007، فيتو
18 حجم الخط

فاز منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، على الفريق الأول بنادي النصر للتصدير برباعية نظيفة، في إطار برنامج الإعداد المكثف لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الشباب على تجربة عدد كبير من العناصر، قبل خوض الاستحقاق القاري المهم للاستقرار على التشكيل الأمثل، من خلال تقسيم المنتخب لفريقين وخوض كل فريق شوطًا من المباراة الودية أمام النصر للتصدير.

منتخب مواليد 2007 يخو1ض ودية جديدة الخميس

ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب مباراة ودية أخرى يوم الخميس المقبل، خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 19 عامًا.

وفي وقت سابق، أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الذي انطلق الأربعاء الماضي، ويستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري ويتخلله مباريات تجريبية مع أندية في الدوري الممتاز ودوري المحترفين، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

قائمة منتخب الشباب مواليد 2007

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراس المرمى: إياد تامر  (الأهلي)، يوسف البشري   (إنبي)، سليم حسن (المقاولون العرب)،  مصطفى سامي حسن  (المقاولون العرب)، عمر عبد العزيز  (الزمالك).

خط الدفاع: إياد مدحت السيد أحمد (الأهلي)،  يوسف محمد عبد الواحد  (إنبي)، أدهم أحمد الدين (المقاولون العرب) عبد الله محمد السيد بدير (بيراميدز)، محمد عبد البصري (إنبي)، نور أشرف (إنبي)، يوسف محمود محمد "شيكا"  (بيراميدز)، أحمد علاء  (طلائع الجيش)، محمد عوض  (زد)، ماهر خالد ماهر  (سيراميكا كليوباترا)، آدم قمحاوي  ( شباب الأهلي).

خط الوسط: محمد سمير "كونتا"  (الإسماعيلي)، محمد رأفت  (الأهلي)، زياد فتحي (سكندربيو)، مصطفى العارف (إنبي) عبد الرحمن عادل وإبراهيم عبد الفتاح  (زد )، محمد حمد (الزمالك ).

خط الهجوم : محمود صلاح فتح الله (غزل المحلة)، أدهم كريم  (الجونة)، محمد وائل سعيد محسب  (طلائع الجيش)، عمر أحمد إبراهيم العزب (إنبي)، كريم جمعة  (زد ) ' ياسين عاطف وعبد الرحمن راغب (الأهلي)، يوسف صابر أحمد حافظ  (المقاولون العرب)، علي الجارحي (طلائع الجيش)، محمود حسن جمعة  (الاتحاد السكندري)، عمرو خالد الشياوي (دكرنس).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وائل رياض نادي النصر للتصدير تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب مركز المنتخبات الوطنية كأس الأمم الأفريقية تحت 19 عام ا

مواد متعلقة

منتخب مصر مواليد 2007 يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية (صور)

رسالة وائل رياض للتوأمين بعد زيارة معسكر منتخب الشباب

منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل مع إنبي 2007 في ثاني التجارب الودية

حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007 (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على بورنموث بثنائية في الشوط الأول

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا الثلاثاء

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة على 7 مدن

موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

شبورة كثيفة لمدة 6 ساعات، تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء

شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية

الوطنية للانتخابات تعلن الدول والفئات العمرية الأكثر مشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الغابة في المنام وعلاقتها بالمرور بحالة نفسية سيئة

أدعية مستحبة في نهاية العام الميلادي

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads