ميسي يقود تشكيل زد لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلن الجهاز الفني لنادي زد اف سي بقيادة محمد شوقي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نادي الزمالك، في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025/2026.

 تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي كاستلو – أحمد طارق – محمد ربيعة  – سامح إبراهيم.

خط الوسط: ماتا ماجاسا – أحمد الصغيري – رأفت خليل - أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: أحمد خالد كباكا – مصطفى سعد ميسي.
 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

May be an image of ‎football and ‎text that says '‎+ 20- en seven se Regina تشكيل العباراة باراة مهدي سليمان عمر جابر محمود الونش السيد أسامة أحمد إيشو يوسف وائل سيف جعفر آدم كايد خوان بيزيرا أحمد شريف ناصر منسي البدلاء LOPho DE DE'ELOPhes TITLED MOSTTITLED MOST THE20TH NTHE CENTURY محمد عواد محمد إبراهيم أحمد- مجدي المجبد محمود عصام رياسر محمد حمد شيكو بانزا عدي الدباغِ علی STRAVX CocaCola seven Regina ONIRO DEVELOPMENTS Mile‎'‎‎

وتقام مباراة الزمالك وزد في الخامسة مساء، وتنقل مباشرة عبر شاشة أون سبورت 1.

ويحتل الزمالك المركز السادس وقبل الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط من 4 مباريات، فيما يحل زد ثالثا بـ7 نقاط من 4 مباريات.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر 

  • المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
  • المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
  • المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

