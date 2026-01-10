روما يفوز علي ساسولو بثنائية في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

حقق فريق فريق روما الفوز على نظيره فريق ساسولو بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب الأولمبيكو ضمن لقاءات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي فر يق روما كل من كونيه في الدقيقة 76 وسولي في الدقيقة 79.

وبهذه النتيجة يرفع فريق روما رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر.

روما يفوز علي ليتشي

وفي الجولة الماضية نجح فريق فريق روما في الفوز على مضيفه ليتشي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب فيا ديل ماري، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل إيفان فيرجسون هدف روما الأول في شباك ليتشي بالدقيقة 14، وأضاف أرتيم دوفبيك في الدقيقة 71.

