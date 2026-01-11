بعد دعوة الرئيس للانعقاد، التفاصيل الكاملة للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026

18 حجم الخط

يبدأ مجلس النواب الجديد 2026، أعماله دستوريًّا غدًا الاثنين من العاصمة الجديدة، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد في الفصل التشريعي الثالث.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

ويعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًّا، يعاونه اثنان من أصغر الأعضاء سنًّا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.

وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويُتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة العمل في مجلس النواب

ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ضوابط أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب 2026

يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأي سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يُعرِّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

وتنتهي مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية، يدعو رئيس السن الأعضاء لانتخاب رئيس مجلس النواب، للفصل التشريعي الثالث.

انتخاب رئيس جديد ووكيلين لـ مجلس النواب

وعقب إعلان انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، يتولى الرئيس الجديد إدارة الجلسة، والتي يدعو خلالها إلى تشكيل اللجان النوعية، وانتخاب هيئات مكاتبها، لينطلق بعدها المجلس في مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.

