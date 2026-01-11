توافد قيادات مستقبل وطن للاجتماع التنظيمي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

18 حجم الخط

بدأ قبل قليل توافد قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن، للمشاركة في فعاليات الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

ويشارك في اللقاء أعضاء مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، وكذلك الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025، سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أو على المقاعد الفردية في جميع الدوائر الانتخابية.

انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب

ويأتي الاجتماع قبل ساعات قليلة من انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026، حيث من المتوقع أن يفتتح المجلس أعماله الأسبوع الجاري.

ويتولى رئاسة الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، حيث تتضمن المناقشات الاستقرار على الدفع به رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب 2026.

تفاصيل اجتماع مستقبل وطن

وكشفت المصادر لـ"فيتو" أن اجتماع حزب مستقبل وطن، يناقش أجندة العمل في الفترة المقبلة سواء في مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، فضلا عن التطرق لما تعرض له الحزب من انتقادات الفترة الأخيرة، وخسارته عددا من المقاعد الفردية.

تنسيق اجتماع مستقبل وطن بشأن اختيار رئيس مجلس النواب المقبل

ويتناول الاجتماع التنسيقي انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، والتوافق بشأن التصويت للمرشحين المحتملين، وكذلك ما يتعلق بانتخابات الوكيلين، لاسيما وأنه في حال عدم الدفع بالمستشار أحمد سعد الدين، لمنصب رئيس المجلس، فسيكون المرشح لمنصب الوكيل الأول.

ترتيبات حزب مستقبل وطن بشأن هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

وأكدت المصادر أن اجتماع مستقبل وطن، يتناول أيضا الترتيبات الخاصة بالانضمام للجان النوعية في مجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة نوعية، والتنسيق فيما يتعلق بالترشح لمناصب هيئات مكاتبها.

