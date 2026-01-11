الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

من المركزي للمحاسبات إلى مراقبة الحكومة، السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي بعد تعيينه بمجلس النواب

المستشار هشام بدوى
المستشار هشام بدوى
18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، أبرزهم المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق. 

من هو المستشار هشام بدوي بعد تعيينه في مجلس النواب

وتضمنت السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي المحطات التالية:  

- تخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات. 

- بدأ العمل عام 1981 في سلك القضاء بوظيفة معاون نيابة. 

- شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا. 

- عُين قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من 2012 حتى 2015. 

- شغل وظيفة مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015.

- عضو اللجنة القانونية بوحدة غسل الأموال خلال الفترة من 2005  حتى 2012.

- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية لمكافحة جرائم الفساد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشار هشام بدوي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئاسة الجهاز المركزي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة

مواد متعلقة

دفاع ضحايا مدرسة سيدرز يقدم مستندات تكشف عن مخالفات

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد إجراءات سحب وتقديم الملفات بمسابقة تعينات الهيئة

التحريات: تسرب غاز وراء مصرع فتاة داخل حمام في البساتين

ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

كأس عاصمة مصر، ناصر منسي يقود هجوم الزمالك أمام زد

هشام بدوي الأبرز، أسماء المعينين في مجلس النواب 2026

أول تعليق من الدكتور صلاح فوزي عقب تعيينه بمجلس النواب

بعد تعيينه بالنواب، المستشار عادل فهيم عزب من ساحات القضاء إلى تمثيل مصالح الشعب

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري.. سامح شكري وهشام بدوي وصلاح فوزي و14 سيدة الأبرز.. الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة ضمن القائمة

المتأهلون إلى نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 يملكون دستة ألقاب قارية

وزيران وداعية معروف وفقيه دستوري ورئيس جهاز رقابي، أبرز المعينين في مجلس النواب 2026

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا العم في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة قادمة

كيف استقبل الأنبياء رسول الإسلام في رحلة المعراج، وماذا قالوا له؟

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

المزيد
الجريدة الرسمية