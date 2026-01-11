من المركزي للمحاسبات إلى مراقبة الحكومة، السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي بعد تعيينه بمجلس النواب

18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، أبرزهم المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

من هو المستشار هشام بدوي بعد تعيينه في مجلس النواب

وتضمنت السيرة الذاتية للمستشار هشام بدوي المحطات التالية:

- تخرج في كلية الحقوق، جامعة القاهرة وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

- بدأ العمل عام 1981 في سلك القضاء بوظيفة معاون نيابة.

- شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا.

- عُين قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة خلال الفترة من 2012 حتى 2015.

- شغل وظيفة مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد عام 2015.

- عضو اللجنة القانونية بوحدة غسل الأموال خلال الفترة من 2005 حتى 2012.

- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية لمكافحة جرائم الفساد.

