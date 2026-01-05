مستقبل وطن بـ"العلامة الكاملة" في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

18 حجم الخط

نجح حزب مستقبل وطن من حسم جميع مقاعد جولة الإعادة ، في الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا لانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى.

مستقبل وطن يحسم 16 مقعدا في جولة الإعادة

وخاض مستقبل وطن الجولة ب16 مرشحا في 10 محافظات، حسم جميع مقاعدها بالكامل، وفقا لمؤشرات الحصر العددي، التي أعلنتها اللجان الفرعية والعامة.

مستقبل وطن يحتفظ بالصدارة في مجلس النواب 2026

ويحتفظ بذلك حزب مستقبل وطن، بالصدارة في مجلس النواب 2026، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر التي فازت بالانتخابات، أو على المقاعد الفردية في جميع المراحل.

وأجريت جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأجريت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

توزيع الدوائر الانتخابية بالمحافظات

محافظة الجيزة

6 دوائر انتخابية – 10 مقاعد

497 لجنة فرعية

4,254,051 ناخبًا

الدوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، أول أكتوبر، منشأة القناطر.

محافظة الفيوم

دائرة واحدة – 3 مقاعد

93 لجنة فرعية

667,149 ناخبًا

الدائرة الثالثة (مركز سنورس)

محافظة المنيا

6 دوائر انتخابية – 13 مقعدًا

489 لجنة فرعية

3,060,503 ناخبين

الدوائر: قسم أول المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، دير مواس.

وتم تعديل مقر اللجنة الفرعية رقم (34) من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة إلى مدرسة منشأة النصر الإعدادية بذات القرية

محافظة أسيوط

3 دوائر انتخابية – 9 مقاعد

353 لجنة فرعية

2,268,987 ناخبًا

الدوائر: قسم أول أسيوط، القوصية، أبو تيج.

محافظة الوادي الجديد

دائرة واحدة – مقعد واحد

37 لجنة فرعية

111,789 ناخبًا

الدائرة الثانية (مركز الداخلة).

محافظة سوهاج

دائرة واحدة – مقعدان

55 لجنة فرعية

354,472 ناخبًا

محافظة الأقصر

دائرتان – مقعدان

102 لجنة فرعية

560,590 ناخبًا

الدائرتان: القرنة، إسنا.

محافظة أسوان

3 دوائر انتخابية – 3 مقاعد

152 لجنة فرعية

840,731 ناخبًا

الدوائر: قسم أول أسوان، نصر النوبة، إدفو.

محافظة الإسكندرية

دائرة واحدة – مقعد واحد

152 لجنة فرعية

1,263,674 ناخبًا

وتم تعديل مقار ثلاث لجان فرعية أرقام (37، 38، 39) من معهد فتيات سيدي بشر إلى معهد الراشدين الابتدائي الأزهري بشارع إسكندر إبراهيم – ميامي – سيدي بشر بحري.

محافظة البحيرة

4 دوائر انتخابية – 5 مقاعد

300 لجنة فرعية

1,515,410 ناخبين

الدوائر: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة.

