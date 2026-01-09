برلمان بلا أغلبية.. كيف خسر "مستقبل وطن" الأغلبية المطلقة؟ وحكاية السبت الحاسم لاختيار رئيس مجلس النواب 2026

18 حجم الخط

رفع حزب مستقبل وطن، في انتخابات مجلس النواب 2025 شعار "المشاركة لا المغالبة"، في إشارة إلى أن البرلمان الذي تنطلق أعماله في الفصل التشريعي الثالث خلال أيام سيكون بدون أغلبية.

وعلى الرغم من أن حزب مستقبل وطن حصل على العدد الأكبر من المقاعد في مجلس النواب 2026، سواء ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بواقع 121 مقعدا، و106 مقاعد فردية، إلا أنه لم يحصد الأغلبية، بينما حاز على الأكثرية البرلمانية.

توقعات بتولي النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب

ويتصدر اسم النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، والفائز في انتخابات مجلس النواب عن محافظة الشرقية ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، لتولي رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب في الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

مجلس النواب 2026 بدون زعيم أغلبية

وتشير كافة التوقعات إلى أن انتقال أحمد عبد الجواد، من عضوية مجلس الشيوخ، إلى مجلس النواب، لتولي رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لاسيما بعد ترشيح رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب الحالي، الدكتور عبد الهادي القصبي، في مجلس الشيوخ، وتوليه رئاسة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وبالرغم من أن مجلس النواب 2026 سيكون بلا أغلبية، إلا أن هناك توافقا وتنسيقا بين أحزاب الموالاة في حسم العديد من المواقف والملفات تحت قبة البرلمان، من خلال الهيئات البرلمانية المختلفة للأحزاب.

زعماء الأغلبية في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية

يشار إلى أن الحياة البرلمانية المصرية، شهدت العديد من الأسماء البارزة في منصب زعيم الأغلبية عن الحزب الوطني المنحل، ما قبل ثورة يناير 2011.

وكان المهندس أحمد عز، آخر زعيم للأغلبية في مجلس الشعب وقتها "مجلس النواب حاليا"، قبل اندلاع ثورة يناير، وهو المجلس الذي لم يكمل مدته، عقب خلع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وفي مجلس الشورى "الشيوخ حاليا" ظل محمد رجب، زعيما للأغلبية لفترة طويلة، قبل توليه منصب الأمين العام للحزب الوطني قبل قرار الحل في أبريل 2011.

آخر زعماء الأغلبية في مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو

وفي المجالس النيابية عقب 30 يونيو، كان من أبرز الأسماء التي تولت منصب زعيم الأغلبية عن حزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، الذي غاب عن مجلس النواب الجديد.

وتولى هذا المنصب لفترات مختلفة أيضًا الدكتور عبد الهادي القصبي، قبل استقالته من مجلس النواب، وصدور قرار تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ، ليتولى منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس.

اجتماع مهم بحزب مستقبل وطن السبت المقبل



ويعقد حزب مستقبل وطن، اجتماعا مهما يوم السبت المقبل، بمشاركة أعضائه بمجلس الشيوخ، والفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025.

انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب

ويأتي الاجتماع قبل ساعات قليلة من انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026، حيث يفتتح المجلس أعماله يوم الاثنين المقبل الموافق 12 من شهر يناير الجاري.

تفاصيل اجتماع مستقبل وطن

وكشفت مصادر لـ"فيتو" أن الاجتماع يناقش أجندة العمل في الفترة المقبلة، عقب انتخابات مجلس النواب، والتي خسر فيها مستقبل وطن عددا من المقاعد الفردية.

تنسيق اجتماع مستقبل وطن بشأن اختيار رئيس مجلس النواب المقبل

ويتناول الاجتماع التنسيق فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، والتوافق بشأن التصويت للمرشحين المحتملين، وكذلك ما يتعلق بانتخابات الوكيلين، لاسيما وأنه في حال عدم الدفع بالمستشار أحمد سعد الدين، لمنصب رئيس المجلس، فسيكون المرشح لمنصب الوكيل الأول.

ترتيبات حزب مستقبل وطن بشأن هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

وأكدت المصادر أن اجتماع مستقبل وطن، يتناول أيضا الترتيبات الخاصة بالانضمام للجان النوعية في مجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة نوعية، والتنسيق فيما يتعلق بالترشح لمناصب هيئات مكاتبها.

يقود الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، حيث تتطرق المناقشات إلى الموقف بشأن الدفع به رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب.

