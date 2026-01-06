وسط حشد من الأعضاء، أحمد عبد الجواد يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب 2026

18 حجم الخط

تسلم النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، كارنيه عضوية مجلس النواب 2026.

استلام كارنيهات عضوية مجلس النواب 2026

وحرص عدد كبير من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025، على استقبال أحمد عبد الجواد، لدى وصوله مقر المجلس في العاصمة الجديدة.

أحمد عبد الجواد يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب

أحمد عبد الجواد يتسلم كارنيه عضوية مجلس

أحمد عبد الجواد يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب

أحمد عبد الجواد يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب

أحمد عبد الجواد يتسلم كارنيه عضوية مجلس النواب

كما حرص المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، على مرافقة النائب أحمد عبد الجواد أثناء استلام كارنيه العضوية، وكذلك الحقيبة البرلمانية.

والتقط عدد من النواب، صورا مع أحمد عبد الجواد، والذي من المتوقع أن يترأس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن "زعيم الأغلبية".

وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب، استقبال الأعضاء الفائزين في انتخابات المجلس من 14 محافظة.

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، قبل قليل، الأعضاء المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الشرقية - دمياط - بورسعيد- الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية - البحيرة - مطروح)، إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستلام كارنيه العضوية.

استعدادات مكثفة بمجلس النواب لاستقبال الأعضاء الجدد

وشهد المجلس في مقره بالعاصمة الجديدة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس انتهت أمس الإثنين من تسليم عدد ١٥٢ نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية أمس وأمس الأول إلى ٣١٥ نائبًا.

عدد من تسلموا كارنيهات العضوية

وأشار المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأعضاء الذين تسلموا كارنيهات العضوية أمس من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.