اجتماع مرتقب بحزب مستقبل وطن السبت المقبل، تعرف على التفاصيل

18 حجم الخط

كشفت مصادر أن حزب مستقبل وطن، يعقد اجتماعا هاما يوم السبت المقبل، بمشاركة أعضائه بمجلس الشيوخ، والفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025.

انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب

يأتي الاجتماع قبل ساعات قليلة من انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026، حيث يفتتح المجلس أعماله يوم الاثنين المقبل الموافق 12 من شهر يناير الجاري.

تفاصيل اجتماع مستقبل وطن

وأوضحت المصادر لـ"فيتو" أن الاجتماع يناقش أجندة العمل في الفترة المقبلة، عقب انتخابات مجلس النواب، والتي خسر فيها مستقبل وطن عددا من المقاعد الفردية.

تنسيق اجتماع مستقبل وطن بشأن اختيار رئيس مجلس النواب المقبل

ويتناول الاجتماع التنسيق فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، والتوافق بشأن التصويت للمرشحين المحتملين، وكذلك ما يتعلق بانتخابات الوكيلين، لاسيما وأنه في حال عدم الدفع بالمستشار أحمد سعد الدين، لمنصب رئيس المجلس، فسيكون المرشح لمنصب الوكيل الأول.

ترتيبات حزب مستقبل وطن بشأن هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

وأكدت المصادر أن اجتماع مستقبل وطن، يتناول أيضا الترتيبات الخاصة بالانضمام للجان النوعية في مجلس النواب البالغ عددها 25 لجنة نوعية، والتنسيق فيما يتعلق بالترشح لمناصب هيئات مكاتبها.

يقود الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، نائب رئيس الحزب، حيث تتطرق المناقشات إلى الموقف بشأن الدفع به رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب.

.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.