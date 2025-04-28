الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"المنشاوي" يبحث مع رئيس جامعة أسيوط خطة تنفيذ المبادرات المجتمعية

محافظ أسيوط ورئيس
محافظ أسيوط ورئيس جامعتها، فيتو

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في لقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة، ودعم دور الجامعة المجتمعي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة (2024 - 2029).

 

معالجة التحديات الصحية بمحافظة أسيوط

 

وخلال اللقاء، تم مناقشة تنفيذ مبادرة مجتمعية تنموية تهدف إلى معالجة التحديات الصحية بمحافظة أسيوط، من خلال تعاون مشترك بين أطباء جامعة أسيوط وأطباء وزارة الصحة والتمريض والصيادلة، بما يسهم في حل الأزمات الصحية القائمة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

ورحب الدكتور أحمد المنشاوي باللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والوفد المرافق له، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين الجامعة والمحافظة، ومؤكدًا حرص جامعة أسيوط الدائم على تعميق هذا التعاون والتوسع فيه بما يخدم المجتمع المحلي.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط تعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دورها الريادي في تطوير القطاع الطبي، والارتقاء بالعملية الأكاديمية والتعليمية والبحثية على حد سواء.

من جانبه، أعرب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تقديره واعتزازه بجامعة أسيوط ودورها الفاعل في خدمة المجتمع، مشيدًا بما تضمه من كفاءات علمية ومنشآت طبية متميزة تمثل إضافة قوية لمحافظة أسيوط.

وأكد المحافظ أن جامعة أسيوط تمتلك بصمة واضحة محليًا ودوليًا، حيث يشغل خريجوها وأساتذتها مناصب مرموقة في العديد من دول العالم، وهو ما يعكس ريادتها العلمية ودورها كبيت خبرة وطني وعالمي في شتى المجالات.

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان معرض مشروعات Capstone لطلاب برنامج STEM (صور)

محافظ أسيوط يلتقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لبحث تكثيف العمل الدعوي (صور)

 

حضر اللقاء الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، والدكتور نوبي محمد حسن الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط، ونائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المجتمعية التنمية المستدامة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر هشام أبو النصر تحقيق التنمية المستدامة جامعة أسيوط رؤية مصر 2030 رئيس جامعة أسيوط محافظ أسيوط محافظة اسيوط مصر 2030 وزارة الصحة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بإصلاح 120 سريرا و60 كرسيا متحركا والاستفادة من 30 طن رواكد خشبية

استئصال طحال متضخم يزن 2 كيلو من مريضة بمستشفى أسيوط العام (صور)

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للشباب حول ريادة الأعمال والشمول المالي بأسيوط

محافظ أسيوط يشدد على توفير المستلزمات الطبية بشكل منتظم

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة طارق بن زياد الإبتدائية لمتابعة سير العمل (صور)

محافظ أسيوط يبحث سُبل تنشيط السياحة الداخلية (صور)

ذكرى تحرير سيناء، محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

جامعة أسيوط تفتتح ملتقى التوظيف الهندسي الأول لدعم الشباب وتوفير فرص حقيقية
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

سعر كيلو الأرز يبدأ من 22 جنيها اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

معنى مقامع، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

المزيد
الجريدة الرسمية