"المنشاوي" يبحث مع رئيس جامعة أسيوط خطة تنفيذ المبادرات المجتمعية

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في لقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة، ودعم دور الجامعة المجتمعي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة (2024 - 2029).

معالجة التحديات الصحية بمحافظة أسيوط

وخلال اللقاء، تم مناقشة تنفيذ مبادرة مجتمعية تنموية تهدف إلى معالجة التحديات الصحية بمحافظة أسيوط، من خلال تعاون مشترك بين أطباء جامعة أسيوط وأطباء وزارة الصحة والتمريض والصيادلة، بما يسهم في حل الأزمات الصحية القائمة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ورحب الدكتور أحمد المنشاوي باللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والوفد المرافق له، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين الجامعة والمحافظة، ومؤكدًا حرص جامعة أسيوط الدائم على تعميق هذا التعاون والتوسع فيه بما يخدم المجتمع المحلي.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط تعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دورها الريادي في تطوير القطاع الطبي، والارتقاء بالعملية الأكاديمية والتعليمية والبحثية على حد سواء.

من جانبه، أعرب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تقديره واعتزازه بجامعة أسيوط ودورها الفاعل في خدمة المجتمع، مشيدًا بما تضمه من كفاءات علمية ومنشآت طبية متميزة تمثل إضافة قوية لمحافظة أسيوط.

وأكد المحافظ أن جامعة أسيوط تمتلك بصمة واضحة محليًا ودوليًا، حيث يشغل خريجوها وأساتذتها مناصب مرموقة في العديد من دول العالم، وهو ما يعكس ريادتها العلمية ودورها كبيت خبرة وطني وعالمي في شتى المجالات.

حضر اللقاء الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، والدكتور نوبي محمد حسن الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط، ونائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.

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