دعمًا لذوي الهمم، تحديث منصة وتطبيق 3Locators ليدعم لغة الإشارة

18 حجم الخط

في خطوة جديدة نحو تطوير خدمات منصة وتطبيق "3Locators" (ثري لوكيتورز)، تم تحديث المنصة والتطبيق لتدعم لغة الإشارة والتي تسمح لذوي الهمم من ضعاف السمع والنطق من الاستفادة من الخدمات المُقدمة، وذلك إيمانًا بأهمية مشاركة واستفادة أصحاب الهمم من التكنولوجيات الحديثة والمبتكرة.

كما يسمح التحديث الجديد بإمكانية الوصول لأي عنوان من خلال تحويله إلى 4 كلمات بسيطة وسهلة التذكر باللغة العربية والإنجليزية، فضلًا عن الخدمات المُقدمة سابقًا، وتم إطلاق خدمات منصة وتطبيق "3Locators" (ثري لوكيتورز) في نوفمبر 2024.

حيث قام الدكتور أيمن سليمان؛ خبير نظم المعلومات الجغرافية، بابتكار منهجية جديدة لحفظ ومشاركة العناوين بدقة فائقة، بهدف إيجاد بصمة جغرافية لكل موقع أو عنوان على سطح الأرض وتحويلها إلى كود تعريفي بدقه عالية وذلك من خلال منصة تفاعلية وتطبيق ذكي يتيحا لأي شخص أو مؤسسة إنشاء كود تعريف مميز وفريد مكون من 10 أحرف.

بالإضافة إلى رمز استجابة سريع (QR Code) لكل موقع على سطح الأرض بدقة فائقة، هذا الكود يسهل حفظه ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الموقع بسهولة، كما أنه متوافق مع خرائط جوجل وخدماتها، مثل تحديد الاتجاهات للوصول من مكان إلى آخر.

منصة ثري لوكيتورز

تُعد منصة وتطبيق "3Locators" (ثري لوكيتورز) هو الأول من نوعه في الوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يقدم حلول تتماشي مع جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وأيضًا مع الطفرة العمرانية وزيادة عدد المدن الذكية في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، حلول ذات أهمية كبيرة للقطاعات الحكومية والمؤسسات مثل البنوك وشركات النقل وخدمات الإسعاف والطوارئ.

بالإضافة إلي الحلول التي يقدمها للعديد من المشكلات التي يواجهها الناس مع نظام العنونة التقليدي، ومنها: عدم وجود نظام ترقيم منتظم للأبنية في المناطق ذات الكثافة السكانية والبنائية العالية، والتشابه في بعض أسماء الشوارع، أو أرقام المباني في بعض الأماكن مما يجعل تحديد العنوان بدقة أمرًا صعبًا، ونقص العلامات الدالة، وصعوبة حفظ ومشاركة العناوين التقليدية، بالإضافة إلى التغيرات المستمرة في أسماء الشوارع وأرقام المباني، وعدم توافق الأنظمة التقنية، والتحديات في المناطق الريفية والنائية التي تفتقر إلى نظام عنونة واضح.

الدكتور أيمن سليمان

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن سليمان هو خبير في نظم المعلومات الجغرافية، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في منهجيات نظم المعلومات الجغرافية، وعمل في عدة جهات محلية وإقليمية ودولية.

بدأ مسيرته العملية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، كما عمل في العديد من المؤسسات المرموقة، منها: مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي. كما عمل بالهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية كخبير لنظم المعلومات الجغرافية.

ويشغل حاليًا منصب مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية. خدمات تطبيق "3Locators" تُقدم مجانًا وهو متاح عبر متجر Google Play للأجهزة العاملة بنظام Android، ومتجر App Store لأجهزة iOS، أو من خلال المنصة عبر الرابط التالي www.3locators.com مع دعم كامل للغتين العربية والإنجليزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.