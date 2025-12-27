علاج حرقة المعدة المستمرة بالمنزل، ومتى تتحول إلى مرض مزمن؟

18 حجم الخط

تعد حرقة المعدة أو "ارتجاع المريء" عارض صحي شائع قد يمر به أي شخص بشكل عارض، إلا أن تكرار هذا الشعور لأكثر من مرتين أسبوعيًا يعد مؤشر قوي على الإصابة بـ "مرض ارتجاع المريء" (GERD)، وفي هذه الحالة لا تقتصر المعاناة على الحرقة فحسب، بل تمتد لتشمل أعراض أخرى مثل السعال المستمر وآلام الصدر.

وبينما يعتمد العلاج التقليدي على الأدوية المضادة للحموضة وتغيير نمط الحياة، قد تتطلب الحالات الشديدة تدخلات طبية مكثفة لمنع تضرر المريء، وللحد من نوبات الارتجاع، يوصي خبراء الجهاز الهضمي باتباع مجموعة من النصائح والحلول المنزلية الفعالة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

1. مراقبة الوزن وإدارة الكتلة الجسمانية

تشير الدراسات إلى أن مرض ارتجاع المريء أكثر شيوعًا لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. فالوزن الزائد، وتحديدا في منطقة البطن، يولد ضغط إضافي على المعدة، مما يدفع الأحماض للعودة نحو المريء، ويعد اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة من أهم سبل تخفيف هذه الضغط.

2. تحديد قائمة "الممنوعات" من الطعام والشراب

ثمة محفزات غذائية تزيد من مخاطر الارتجاع بشكل مباشر، وينصح الخبراء بتجنب أو تقليل تناول:

المنتجات القائمة على الطماطم والصلصات.

الأطعمة الدسمة والمقلية والوجبات السريعة.

الحمضيات والمشروبات الغازية والكافيين.

الشوكولاتة، الثوم، البصل، والنعناع.

المشروبات الكحولية.

ويفضل الاحتفاظ بـ "مفكرة طعام" لتحديد الأصناف التي تثير نوبات الحرقة لدى كل فرد بشكل خاص.

3. تعديل عادات الأكل والوضعية الجسدية

يساهم تناول وجبات صغيرة ومتعددة في تقليل الضغط على المعدة ومنع تدفق الأحماض عكسيًا، كما يشدد الأطباء على ضرورة تجنب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، مع التوصية برفع الرأس عن مستوى الجسم باستخدام الوسائد أثناء النوم لمنع الحرقة الليلية.

4. اختيار الأطعمة "الصديقة" للمعدة

تنصح الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة بتناول وجبات غنية بالبروتين ومنخفضة الدهون، حيث تساعد الألياف والبروتين على الشعور بالشبع لفترات أطول ومنع الإفراط في الطعام، كما يمكن لمضغ العلكة (غير المكونة من النعناع) بعد الوجبات أن يحفز إفراز اللعاب، مما يساعد في معادلة وطرد الأحماض من المريء.

5. الإقلاع الفوري عن التدخين

يؤدي التدخين إلى إضعاف العضلة العاصرة المريئية السفلى، وهي الصمام المسؤول عن منع عودة أحماض المعدة. كما أن التعرض للدخان السلبي قد يفاقم المشكلة لدى المصابين، لذا يعد التوقف عن التدخين خطوة محورية في رحلة العلاج.

6. اللجوء إلى البدائل العشبية بحذر

تستخدم بعض الأعشاب مثل الكاموميل (البابونج)، العرقسوس، الخطمي، والدردار الزلق لتخفيف الأعراض، وتتوفر في أشكال متعددة كالشاي أو المكملات، ورغم الشهادات الشخصية بفعاليتها.

7. اختيار الملابس المريحة

قد تبدو نصيحة غريبة، لكن الملابس الضيقة، وخاصة السراويل والأحزمة التي تضغط على منطقة الخصر والبطن، تساهم بشكل مباشر في دفع الأحماض للأعلى. لذا يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة لتقليل هذا الضغط.

8. تقنيات الاسترخاء وتقليل التوتر

يؤثر التوتر النفسي سلبا على كفاءة عضلات المريء، وتساعد ممارسة اليوجا، التأمل، وتمارين التنفس العميق لعدة دقائق يوميا في تهدئة الجسم والعقل، مما ينعكس إيجابا على استقرار الحالة الصحية للجهاز الهضمي.

