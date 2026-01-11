الأحوال المدنية: استخراج 31 ألف بطاقة وشهادة مميكنة خلال قوافل متنقلة

18 حجم الخط

يواصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده في تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا بعدد من المحافظات، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تيسير حصول المواطنين على الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.

الأحوال المدنية: قوافل متنقلة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بالمحافظات

وشملت القوافل تقديم جميع خدمات القطاع الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بنطاق محافظات: القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – أسيوط – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – شمال سيناء – مطروح.

وأسفرت جهود هذه القوافل عن استخراج 5,312 بطاقة رقم قومي، إلى جانب 25,744 مصدرًا مميكنًا، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين على هذه الخدمات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 10 يناير 2026.

كما واصل القطاع، على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية - 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وأسفرت هذه الجهود عن استخراج وتوصيل 545 بطاقة رقم قومي، و108 مصدرات مميكنة في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين بمناطق تواجدهم.

وفي إطار الاهتمام بالحالات الإنسانية، استجاب القطاع لالتماسات المرضى وكبار السن وذوي الهمم، حيث تم إيفاد مأموريات إلى 55 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي وتسليمها لهم.

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من الأندية الخاصة، حيث تم إنهاء الإجراءات وتسليم البطاقات لعدد 174 مواطنًا ومواطنة.

وبالإضافة إلى ذلك، استمر المركز النموذجي في استقبال كبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 313 مواطنًا ومواطنة.

وقد لاقت هذه الإجراءات استحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي في تيسير الحصول على الخدمات بصورة مميزة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطوير منظومة تقديم الخدمات الجماهيرية.

