ضبط أكثر من 123 ألف مخالفة و53 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية المكثفة

وأسفرت الحملات المرورية التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط 123,460 مخالفة مرورية متنوعة، كان من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,309 سائقين، وتبين إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 739 مخالفة مرورية متنوعة شملت (تحميل ركاب بالمخالفة – شروط التراخيص – أمن ومتانة المركبات).

كما تم فحص 98 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا قضائيًّا، فضلًا عن التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية المكثفة لتحقيق السلامة المرورية والانضباط على الطرق.

