إزالة 100 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة في الفيوم

18 حجم الخط

أكد مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، أنه مع بداية الموجة 28 لإزالة التعديات، تم إزالة 63 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة وتعد على الأراضي الزراعية ومتغيرات مكانية ، أما خارج المستهدف، فقد تم إزالة 37 حالة مخالفة أخرى.

متابعات محافظ الفيوم

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء، التي تستمر حتى يوم 30 يناير الجاري، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية، وكافة الأجهزة المعنية، مشددًا على ضرورة تحقيق المستهدفات الكاملة للموجة الحالية.

الهدف من الموجة

وقال محافظ الفيوم: إن الموجة تستهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في الفترة من 10 يناير الجاري حتي يوم 30 من الشهر نفسه، تليها المرحلة الثانية من 7 فبراير المقبل وحتى 27 من نفس الشهر ثم المرحلة الثالثة من 7 مارس المقبل وحتى 27 من نفس الشهر.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والتعديات بجميع المراكز، مع تقديم تقارير يومية بمعدلات التنفيذ، لتحقيق المستهدف من الموجة 28 وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير أو تقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على حق الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.