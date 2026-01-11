الأحد 11 يناير 2026
إزالة 100 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة في الفيوم

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو
أكد مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، أنه مع بداية الموجة 28 لإزالة التعديات، تم إزالة 63 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة وتعد على الأراضي الزراعية ومتغيرات مكانية ، أما خارج المستهدف، فقد تم إزالة 37 حالة مخالفة أخرى.

متابعات محافظ الفيوم

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال المرحلة الأولى من الموجة  28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء بالزراعة أو البناء، التي تستمر حتى يوم 30 يناير الجاري، بجميع  مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية، وكافة الأجهزة المعنية، مشددًا على ضرورة تحقيق المستهدفات الكاملة للموجة الحالية.

الهدف من الموجة

وقال محافظ الفيوم: إن الموجة تستهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في الفترة من 10 يناير الجاري  حتي يوم 30 من الشهر نفسه، تليها المرحلة الثانية من 7 فبراير المقبل وحتى 27  من نفس الشهر ثم المرحلة الثالثة من 7 مارس المقبل وحتى 27 من نفس الشهر.

محافظ الفيوم يتلقى تقريرًا حول جهود مديرية الزراعة في دعم المزارعين

محافظ الفيوم يحضر قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء والتعديات بجميع المراكز، مع تقديم تقارير يومية بمعدلات التنفيذ، لتحقيق المستهدف من الموجة 28 وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير أو تقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة، حفاظًا على حق الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

