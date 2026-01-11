الأحد 11 يناير 2026
نتبلوكس: استمرار انقطاع الإنترنت في إيران منذ أكثر من 60 ساعة

أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها نقلا عن «نتبلوكس» اليوم الأحد، باستمرار انقطاع الإنترنت في إيران منذ أكثر من 60 ساعة.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، مقتل 30 من قوات الأمن والشرطة في محافظة أصفهان خلال الاحتجاجات.

وتيرة الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني تصاعدت

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، لتشمل ما لا یقل عن 190 مدینة، فيما دعا مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في  إيران، التابع لنظام المرشد علي خامنئي، الإيرانيين إلى المشاركة في تجمعات، يوم الإثنين، للتنديد بـ"أعمال الشغب".

وقال بيان لأمانة‌ المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة، السبت: إنه في الیوم الرابع عشر من الانتفاضة الوطنیة، کانت مدن إيران مسرحًا لاستمرار انتفاضة المواطنين والشباب الثوار لإسقاط النظام، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف أنه حتى بعد ظهر یوم السبت، شمل نطاق الانتفاضة ما لا یقل عن 190 مدینة.

وبحسب البيان، تظاهر المواطنون مساء السبت في العدید من مناطق طهران، مثل شهرآرا، و"شهرك غرب"، وبونك، وسعادت آباد، وستارخان، وجنت آباد، وهروي، وجسر رومي، وآریاشهر، مرددین شعار "الموت للدکتاتور".

تجمعات للتنديد بـ"أعمال الشغب الأخيرة"

من جانبه، دعا مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في إيران التابع للنظام، الإيرانيين إلى المشاركة في تجمعات للتنديد بـ"أعمال الشغب الأخيرة"، وذلك يوم غد الاثنين، الساعة الـ14:00 في ميدان الثورة (ساحة آزادي) بالعاصمة طهران، إضافة إلى ميادين رئيسية في مختلف المدن الإيرانية.

وجاء في بيان المجلس أن "الهدف من هذه التجمعات هو إظهار وحدة الشعب الإيراني والتنديد بمحاولات التخريب والاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، في ظل حرص السلطات على الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني".

