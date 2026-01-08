الخميس 08 يناير 2026
عتريس يتفقد المركز التكنولوجي بدمياط ويوجه بتسريع إنجاز ملفات المواطنين

رئيس مدينة دمياط
رئيس مدينة دمياط يتابع العمل من داخل المركز التكنولوجي
قام الدكتور سمير عتريس عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي بالمركز والمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات أ.د أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات العمل داخل المنظومة التكنولوجية.

متابعة ميدانية لسير العمل وانتظام تقديم الخدمات

حيث تابع رئيس الوحدة المحلية خلال الجولة مختلف أقسام المركز التكنولوجي، واطلع على سير استقبال المواطنين وآلية فحص الطلبات وتسجيلها على المنظومة الإلكترونية، مشددا على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وتحقيق اقصى درجات الانضباط والدقة في إنهاء المعاملات، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

رئيس مدينة دمياط يتابع العمل من داخل المركز التكنولوجي
رئيس مدينة دمياط يتابع العمل من داخل المركز التكنولوجي

توجيهات حاسمة بتسريع الإجراءات

ووجه الدكتور سمير عتريس بضرورة تكثيف الجهود داخل المركز، والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع معدلات الإنجاز، خاصة في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها ملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الإجراءات.

التعامل الفوري مع أي معوقات

وشدد رئيس الوحدة المحلية على اهمية الرصد الفوري لاي معوقات قد تؤثر على سير العمل، والعمل على حلها بشكل عاجل، مؤكدًا ان المتابعة الميدانية ستستمر بصورة دورية لضمان كفاءة الأداء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل المركز التكنولوجي.

الاستماع لشكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم

كما التقى الدكتور سمير عتريس بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع الى مطالبهم وشكاواهم، مؤكدا حرص الوحدة المحلية على تذليل العقبات أمام المواطنين والتعامل السريع مع أي مشكلات، في إطار توجيهاته الدائمة بتقديم خدمة محترمة تليق بالمواطن الدمياطي.

