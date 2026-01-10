18 حجم الخط

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد، بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة فوزهم في الاستحقاق البرلماني، مؤكدًا أن هذه الثقة الشعبية تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب العمل الجاد والتواصل المستمر مع المواطنين.

محافظ الدقهلية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، وعبدالحليم التهامي مدير ادارة الاتصال السياسي بالمحافظة، والمهندسة ولاء حمزة وكيل إدارة الإتصال السياسي.

الشكر للنواب السابقين على دورهم الوطني خلال الدورة المنقضية

وأعرب " مرزوق " عن خالص تهانيه القلبية لجميع النواب، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم التشريعية والرقابية بما يحقق مصالح أبناء الدقهلية، كما وجه الشكر النواب السابقين على دورهم الوطني خلال الدورة المنقضية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

تكامل الأدوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

وأكد " المحافظ " أن انعقاد هذا اللقاء داخل ديوان عام المحافظة يحمل دلالة مهمة، تعكس تكامل الأدوار بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن ديوان المحافظة سيظل بيتًا مفتوحًا لكل نائب يسعى لخدمة أبناء دائرته والعمل من أجل الصالح العام.

شرف كبير أن تنطلق الدورة البرلمانية من ديوان عام المحافظة لتكون نقطة بداية لخدمة أبناء الدقهلية

وأشار " مرزوق " إلى ثقته الكاملة في خبرات النواب وحرصهم على مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الكامل بين النواب والجهاز التنفيذي، لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

مكتبي مفتوح دائمًا أمام جميع النواب دون قيود

كما أكد "المحافظ " على أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جميع النواب دون قيود، للتنسيق المشترك ومناقشة مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في عمل المحافظة خلال المرحلة المقبلة.

لقاء أسبوعي لمناقشة شكاوى وطلبات

وأوضح " مرزوق " أنه سيتم تحديد لقاء أسبوعي منتظم يضم النواب وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لمناقشة شكاوى وطلبات المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري ومنهجي، بما يحقق التواصل الحقيقي بين المواطن ومؤسسات الدولة.

كما أشار " المحافظ " إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود والعمل الجاد بكل الإمكانيات المتاحة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن المواطن الدقهلاوي يستحق بذل أقصى الجهود لتلبية احتياجاته وتحقيق حياة كريمة له.

وأكد اللواء " طارق مرزوق " أن الجميع أقسم على خدمة المواطن والحفاظ على هذا الوطن، مشددًا على أن التعاون المشترك والتكامل الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الطريق الأمثل لتحقيق تطلعات المواطنين، ودعم مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار في الدولة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن هذا اللقاء الذي يجسد روح العمل الجماعي والتكامل المؤسسي لخدمة المواطن والوطن في جميع المجالات، داعيا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد بتجرد من أجل تحقيق مصالح المواطنين، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهامه، وللدقهلية ومصر دوام الخير والرخاء والازدهار.

