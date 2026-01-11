الأحد 11 يناير 2026
ثقافة وفنون

"Once We Were Us" أول فيلم كوري يتخطى المليون مشاهد بـ2026

فيلم Once We Were
فيلم Once We Were Us، فيتو
حقق الفيلم الكوري "Once We Were Us" انطلاقة قوية ومميزة في دور العرض السينمائية، حيث أعلن مجلس الفيلم الكوري رسميا، عن تجاوز العمل عتبة المليون مشاهد، ليصبح بذلك أول فيلم كوري يطرح في عام 2026 ويصل إلى هذا الرقم القياسي.

واستغرق الفيلم 12 يوما فقط لتحقيق هذا الإنجاز، منذ انطلاق عرضه في صالات السينما في 31 ديسمبر الماضي، مما يعكس الإقبال الجماهيري الواسع والنجاح المتسارع الذي يحققه العمل.

وتقديرا لهذا التفاعل الكبير، شارك نجما العمل "مون كا يونج" و"كو كيو هوان"، إلى جانب المخرجة "كيم دو يونج"، رسائل شكر خطية موجهة للجمهور، عبروا فيها عن امتنانهم العميق للمشاعر الدافئة والدعم اللامحدود الذي تلقاه الفيلم منذ أيامه الأولى.

 

فيلم Once We Were Us

ويعد فيلم "Once We Were Us" نسخة كورية معادة عن الفيلم الصيني الشهير "Us and Them"، وتدور أحداثه حول "إيون هو" (كو كيو هوان) و"جونج وون" (مون كا يونج)، اللذين يجمعهما القدر في لقاء غير متوقع بعد مرور عشر سنوات على انتهاء قصة حبهما الشغوفة، ليبدأا معا رحلة استعادة ذكريات الماضي وتفاصيل علاقتهما السابقة.

الجريدة الرسمية