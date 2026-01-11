رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع عقود محطات طاقة متجددة بقيمة 1.8 مليار دولار

18 حجم الخط

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع اتفاقيات إنشاء محطات طاقة متجددة بقيمة 1.8 مليار دولار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مستشفى بولاق الدكرور العام؛ لمتابعة الأعمال النهائية بالمشروع، وذلك في ختام جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة.

جولة رئيس مجلس الوزراء بمستشفيات القاهرة والجيزة

رافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء على عبد النعيم، مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، وعدد من قيادات ومسئولي وزارة الصحة والسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن جولة اليوم هدفت إلى المتابعة الدقيقة للتطوير الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية التي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين؛ مُشيرًا إلى أن هذه الجولة تعكس التزام الحكومة بمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة ميدانيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع وتيرة تطوير المنشآت الصحية والاهتمام بتدريب وتطوير أداء الأطقم الطبية.

الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بصحة المواطن المصري

وأضاف رئيس الوزراء، أن الاستثمار في المنظومة الصحية والارتقاء بها لم يعد مجرد هدف خدمي، بل هو "أولوية" تتصدر أجندة الحكومة في المرحلة الحالية، مشددًا على أن الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح هيكلي للمنظومة الصحية المصرية بما يضمن استدامتها وكفاءتها، وتهيئة البيئة المناسبة لتقديم خدمة تليق بتطلعات الشعب المصري.

استراتيجية متكاملة تدمج بين التوسع في مبادرات الصحة العامة وتسريع التحول الرقمي بالمنشآت الطبية

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة تدمج بين التوسع في مبادرات الصحة العامة وتسريع التحول الرقمي بالمنشآت الطبية، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استدامة النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن محافظة الجيزة تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ هذا المشروع الذي سيمثل طفرة في ملف الصحة لمنطقة بولاق الدكرور والمناطق المحيطة بها؛ حيث نتابع يوميًا معدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني، بالتوازي مع مخطط متكامل لتطوير المحاور والطرق المحيطة بالمستشفى لضمان سهولة وصول سيارات الإسعاف وحركة المواطنين، مُضيفًا: هدفنا هو تحويل هذه المنطقة إلى نموذج في جودة الخدمات اللوجستية والطبية، بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها المحافظة حاليًا.



وأوضح الدكتور، خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مكونات مشروع مستشفى بولاق الدكرور العام، مُشيرًا إلى أن مستشفى بولاق الدكرور يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الصحية بالجيزة بقيمة إجمالية تخطت مليارا و200 مليون جنيه، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ الفعلي بالمشروع بلغت 97% مع توقع الانتهاء خلال هذا الشهر، لافتًا إلى أن إجمالي مسطح الموقع العام للمشروع 16.5 ألف متر مربع، وأن المشروع مقام على مساحة بنائية إجمالية أكثر من 34.9 ألف متر مربع، ويضم المبنى الرئيسي بمساحة إجمالية أكثر من 25.4 ألف متر مربع، ومبنى العيادات الخارجية على مساحة إجمالية 4.4 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الشيلدرات وأبراج التبريد، ومبني خزان الحريق، ومبنى محطة كهرباء والمحولات، وخزانات مياه، وخزانات الوقود، والمسجد.

