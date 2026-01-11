آرسنال يفوز على بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي

18 حجم الخط

تمكن فريق آرسنال من قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (4-1) على بورتسموث في عقر داره، مساء اليوم الأحد، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة بورتسموث ضد آرسنال

بورتسموث تقدم بهدف في الدقيقة الثالثة عن طريق كولبي بيشوب، قبل أن يعود آرسنال في النتيجة ويسجل رباعية عن طريق أندريه دوتزيل "هدف عكسي" وجابرييل مارتينيلي "هاتريك"، في الدقائق 25، 51 و72.

بوكايو ساكا يوافق على تمديد عقده مع آرسنال

كشفت تقارير صحفية عن موافقة بوكايو ساكا، لاعب فريق أرسنال، على تجديد عقده مع الفريق بعد المفاوضات التي دارت بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة ذا أتليتك البريطانية، أن اللاعب الإنجليزي اتفق مع إدارة الجانرز على تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2031.

وينتهي عقد بوكايو ساكا مع أرسنال في نهاية الموسم المقبل، حيث كانت المرة الأخيرة التي وقع اللاعب فيها على عقد جديد مع الفريق منذ عامين ونصف.

وأشارت التقارير أن عقد اللاعب الجديد مع الفريق يعترف بمكانته كواحد من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي أوروبا بشكل عام ونادي آرسنال بشكل خاص.

وكان عقد اللاعب السابق مع الفريق بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ولكن لم يتم الكشف عن عقد اللاعب الجديد مع الفريق حتى اللحظة.

جدير بالذكر أن اللاعب يأتي من ضمن قائمة اللاعبين التي استقرت إدارة الجانرزعلي تجديد عقودهم وهم ويليام ساليبا وجابرييل ماجالهايس وإيثان نوانيري ومايلز لويس سكيلي.

