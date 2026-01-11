الأحد 11 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب يلمح لاحتمالية تولى وزير خارجيته مارك روبيو حكم كوبا

ترامب وروبيو
ترامب وروبيو
حكم كوبا، أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نشر منشور على  وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، يلمح فيه إلى أن وزير خارجيته ماركو روبيو، قد يصبح الرئيس المقبل لدولة كوبا.

ترامب يلمح لتولي روبيو رئاسة كوبا 

وعلق  ترامب على رسالة نشرها مستخدم على منصة تروث سوشيال عن احتمالية تولي روبيو حكم كوبا: جاء فيها: أن "ماركو روبيو سيصبح رئيسًا لكوبا"، مصحوبة بـ "إيموجي" ضاحك.  قائلًا: يبدو هذا جيدًا بالنسبة إليّ!".

والمستخدم الذي اعاد نشر التغريدة غير معروف على نطاق واسع، ويقول في نبذته التعريفية إنه، محافظ من كاليفورنيا، علمًا بأن لديه أقل من 500 متابع، وفقًا لـ" وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأتي إعادة نشر ترامب للتعليق –تولى ربيو حكم كوبا- بعد أسبوع من عملية للقوات الأمريكية في العاصمة "كاراكاس"ألقت خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلته إلى ولاية نيويورك.

وكان ترامب قد وجه تحذيرًا للقيادة في المكسيك وكوبا وكولومبيا، ولوح بإمكانية أن تكون أي من الدول الثلاث هي التالية على قائمة الاستهداف في واشنطن.

السيرة الذاتية لماركو روبيو

تجدر الإشارة إلى أن ماركو روبيو هو أمريكي من أصول كوبية، ولد في ميامي بولاية فلوريدا. 

بدأ مسيرته السياسية في التسعينيات كعضو في مجلس مدينة ويست ميامي،  وبصفته زعيم الأغلبية الجمهورية، انتُخب لاحقًا رئيسًا لمجلس النواب لمدة عامين ابتداءً من نوفمبر 2006. 

غادر المجلس في عام 2008 بسبب حدود الفترات التشريعية وبدأ التدريس في جامعة فلوريدا الدولية.

وفي عام 2010، فاز روبيو بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد سباق ثلاثي الأطراف.

 وفي أبريل 2015، أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة بدلًا من السعي لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ، لكنه انسحب في 15 مارس 2016 بعد خسارته أمام دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية بولاية فلوريدا، وعاد بعدها إلى سباق مجلس الشيوخ وفاز بولاية ثانية. 

ورغم انتقاده لترامب خلال حملته الرئاسية، فإنه أعلن دعمه له قبل الانتخابات العامة لعام 2016، وكان من الداعمين الرئيسيين لإدارته لاحقًا.

كوبا حكم كوبا ترامب ماركو روبيو الرئيس الفنزويلي

