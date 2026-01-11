الأحد 11 يناير 2026
رياضة

كأس عاصمة مصر، حرس الحدود ضيفا على سموحة بحثا عن الفوز الأول

سموحة وحرس الحدود،
سموحة وحرس الحدود، فيتو
كأس عاصمة مصر، يحل فريق حرس الحدود ضيفا ثقيلا على سموحة اليوم الأحد، في الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

وتقام مباراة سموحة وحرس الحدود في الـ8 مساء، وتنقل مباشرة عبر شاشة أون سبورت 1.

ويحتل سموحة المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثالثة بـ5 نقاط من 5 مباريات، حيث فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، يتذيل حرس الحدود ترتيب المجموعة الثالثة بنقطة وحيدة من 4 مباريات، حيث تعادل في لقاء، وخسر 3 مواجهات، ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في بطولة كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر 

  • المجموعة الأولى: الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب
  • المجموعة الثانية: بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة
  • المجموعة الثالثة: الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد - الاتحاد السكندري - سموحة - كهربا الإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة ببطولة كأس العاصمة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

أبطال كأس عاصمة مصر

وشهدت النسخ الأربع السابقة تتويج مودرن سبورت بأول لقب "كأس رابطة الأندية"، فيما نجح فريق سيراميكا في التتويج بآخر 3 نسخ من هذه البطولة قبل أن يودع الثنائى هذه النسخة، ليعلنا عن بطل جديد للبطولة هذا الموسم.

الجريدة الرسمية