جراديشار يورط الأهلي، تفاصيل أزمة المهاجم الأجنبي الجديد

قال مصدر داخل الأهلي إن السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق يرفض حتى الآن جميع الحلول الودية للرحيل بالتراضي في انتقالات الشتاء الحالي، خاصة بعد تمسكه بالحصول على مرتبه كاملا حال فسخ التعاقد معه.

وأوضح أن أزمة جراديشار تعوق حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد، خاصة وأن الأهلي يرغب في حسم هذا الملف من أجل إعلان ضم المهاجم الجديد وقيده على حساب جراديشار، ولكن الأخير يرفض حتى الآن الحلول الودية، وهو ما دفع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمطالبة أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات بعمل محاولات جديدة مع اللاعب ووكيله لحسم موقفه.

في على جانب آخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، نظيره فاركو، على إستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة فاركو الليلة

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شكري - أشرف داري - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: طاهر محمد طاهر - إبراهيما كاظم - أحمد رضا - حسين الشحات.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - جراديشار.

وكان الأهلي خلال الفترة الماضية قد ودع منافسات بطولة كأس مصر على يد المصرية للاتصالات، كما تلقى خسارة قاسية أمام المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة خاصة مع حالة الغضب الجماهيري بسبب تراجع النتائج.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال مواجهة فاركو لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومصالحة جماهيره بعد الإخفاقات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع فاركو في إطار مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر «الرابطة»، تبدأ المباراة تمام الرابعة مساء باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وفاركو عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصوي لبطولة كأس عاصمة.

