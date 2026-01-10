السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جراديشار يورط الأهلي، تفاصيل أزمة المهاجم الأجنبي الجديد

جراديشار
جراديشار
18 حجم الخط

قال مصدر داخل الأهلي إن السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق يرفض حتى الآن جميع الحلول الودية للرحيل بالتراضي في انتقالات الشتاء الحالي، خاصة بعد تمسكه بالحصول على مرتبه كاملا حال فسخ التعاقد معه. 

وأوضح أن أزمة جراديشار تعوق حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد، خاصة وأن الأهلي يرغب في حسم هذا الملف من أجل إعلان ضم المهاجم الجديد وقيده على حساب جراديشار، ولكن الأخير يرفض حتى الآن الحلول الودية، وهو ما دفع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمطالبة أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات بعمل محاولات جديدة مع اللاعب ووكيله لحسم موقفه. 

في على جانب آخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، نظيره فاركو، على إستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة فاركو الليلة 

حراسة المرمى: حمزة علاء.

 خط الدفاع: محمد شكري - أشرف داري - ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام.

 خط الوسط: طاهر محمد طاهر - إبراهيما كاظم - أحمد رضا - حسين الشحات.

 خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - جراديشار.

وكان الأهلي خلال الفترة الماضية قد ودع منافسات بطولة كأس مصر على يد المصرية للاتصالات، كما تلقى خسارة قاسية أمام المقاولون العرب بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم من أجل تصحيح المسار واستعادة الثقة خاصة مع حالة الغضب الجماهيري بسبب تراجع النتائج. 

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال مواجهة فاركو لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومصالحة جماهيره بعد الإخفاقات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع فاركو في إطار مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى في بطولة كأس عاصمة مصر «الرابطة»، تبدأ المباراة تمام الرابعة مساء باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وفاركو عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصوي لبطولة كأس عاصمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة اخبار الأهلي

مواد متعلقة

موعد إعلان رحيل أفشة عن الأهلي للعب في هذا الفريق

الأهلي يستعد لإعلان صفقة عمرو الجزار

ads

الأكثر قراءة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

عمل عامين بوحدة صحية، تجديد حبس الطبيب المزيف وتوأمه 15 يومًا بالبحيرة

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

صُممت لقيادة شئون أمريكا في الحروب النووية، رحلة غامضة لطائرة "يوم القيامة" تثير المخاوف

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي

هل يمكن تجديد بطاقات ميزة بفروع البنك الأهلي غير الفرع المصدر لها؟

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

المزيد
الجريدة الرسمية