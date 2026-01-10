أهلي جدة يفوز 1-0 على الأخدود بالدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، حقق فريق أهلي جدة فوزا مستحقا على حساب مضيفه الأخدود بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري السعودي لكرة القدم “دوري روشن للمحترفين”.

سجل هدف أهلي جدة اللاعب إيفان توني في الدقيقة 58.



شهد الشوط الأول في أغلبه سيطرة واستحواذ لصالح فريق الأهلي، وأتيحت له العديد من الفرص، ولكن الكثافة الدفاعية للاعبي الأخدود، وتضييق المساحات أمام لاعبي المنافس، حرمتهم من ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف، فيما اعتمد فريق الأخدود على الهجمات المرتدة، التي شكلت بعض الخطورة على مرمى الأهلي رغم قلتها.

استمرت السيطرة والإستحواذ لصالح أهلي جدة في الشوط الثاني، وكثف من ضغطه الهجومي لخطف هدف التقدم، وهو ما نجح فيه بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 58 عن طريق إيفان توني.

تشكيل أهلي جدة أمام الأخدود

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة التشكيل الرسمي مضيفه الأخدود، الدوري السعودي للمحترفين.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

الدفاع: زكريا هوساوي – روجير إيبانيز – ميريح ديميرال – محمد سليمان بكر

الوسط: زياد الجهني – إنزو ميلوت – ماتيوس غونسالفيس

الهجوم: جالينو – فراس البريكان – إيفان توني

فريق الأخدود، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 28 نقطة إرتقى بها إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مثيرًا في الجولة الماضية على النصر بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز اليوم على الأخدود ويتقدم للمربع الذهبي

في المقابل، تجمد رصيد فريق الأخدود عند 5 نقاط في المركز قبل الأخير، بعدما خاض 13 مباراة فاز في واحدة وتعادل في إثنتين وخسر 10 مواجهات

