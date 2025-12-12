الجمعة 12 ديسمبر 2025
خارج الحدود

فنزويلا، ماتشادو تسعى إلى انتقال سلمي للسلطة بعد مادورو

قالت ماريا كورينا ماتشادو، زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة: إن رئيس البلاد نيكولاس مادورو يغادر السلطة سواء جرى التوصل إلى اتفاق تفاوضي أم لا، مضيفة أنها تركز على تحقيق انتقال سلمي للسلطة.

ماتشادو تسعى إلى انتقال سلمي للسلطة بعد مادورو

ووصلت ماتشادو إلى أوسلو في وقت مبكر من أمس الخميس، متحدية حظر السفر المفروض عليها في بلدها منذ عشرة أعوام، وذلك بعد أن مضت أكثر من عام متوارية عن الأنظار.

قالت ماتشادو، متحدثة بالإسبانية خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النرويجية "مادورو سيترك السلطة، سواء من خلال التفاوض أو بدونه، أنا أركز على انتقال منظم وسلمي".

ومُنعت ماتشادو من خوض الانتخابات الرئاسية العام الماضي رغم فوزها الكاسح في الانتخابات التمهيدية للمعارضة. 

وتوارت عن الأنظار في ذلك العام بعد أن وسعت السلطات نطاق الاعتقالات التي طالت شخصيات من المعارضة في أعقاب الانتخابات المتنازع عليها.

تصاعد التوتر بعد مصادرة ناقلة نفط 

تأتي هذه التطورات في وقت يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال إشارات متباينة بشأن فنزويلا، وسط  تصاعد التوتر بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحل هذا البلد، في خطوة تزيد الضغط على كراكاس وتثير تساؤلات حيال استراتيجية واشنطن.

قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" Politico،  إن "أيامه باتت معدودة"، في إشارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من دون أن يكشف كيف ينوي تحقيق ذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان يستبعد إرسال قوات أمريكية برية، تجنب ترامب الرد بشكل حاسم، مدركًا أن أية عملية كبيرة، على غرار غزو واسع النطاق لا يعتقد كثيرون أنه وارد، لا تحظى بأي دعم سياسي في الولايات المتحدة.

