خارج الحدود

زعيمة المعارضة الفنزويلية بعد القبض على مادورو وزوجته: أيام النظام باتت معدودة

قالت زعيمة  المعارضة الفنزويلية الحاصلة على جائزة نوبل ماريا ماتشادو: أيام نظام مادورو باتت معدودة، بعد القبض على رأس النظام مادور وزوجته.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يبحث تولي ماريا ماتشادو الحكم في فنزويلا لفترة انتقالية بعد اعتقال الرئيس مادورو.

من هي ماريا ماتشادو؟

ماريا ماتشادو زعيمة المعارضة الفنزويلية، هي ناشطة فازت مؤخرًا بجائزة نوبل للسلام، وكانت تعيش في الخفاء منذ الانتخابات الرئاسية في 2024.

ودخلت ماتشادو -وهي مهندسة بالأصل- مُعترك العمل السياسي في 2002، بإنشائها جمعية "سوماتي" للمطالبة باستفتاء لعزل الرئيس السابق هوغو تشافيز.

وبعدما اتُّهمت بالخيانة لتلقي جمعيتها تمويلًا من الولايات المتحدة، تلقّت تهديدات بالقتل، وقررت إرسال أطفالها للعيش في الولايات المتحدة، لكنها بقيت فترة في البلاد، مؤكدة أنها ستمضي "حتى النهاية".

وماريا ماتشادو، من مؤيدي الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق. واقترحت خصخصة مجموعة "بيتروليوس دي فنزويلا" العامة العملاقة للنفط، ومصدر الدخل الرئيسي للبلاد التي انهار إنتاجها بسبب سوء الإدارة والفساد.

