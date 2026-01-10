موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

نجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز على الجزائر بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على ملعب مراكش، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تقام في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

حيث سجل الهدف الأول فيكتور أوسيمين في الدقيقة 47، وصنع أوسيمين الهدف الثاني للاعب أكور آدامز في الدقيقة 57.

موعد مباراة المغرب ضد نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

وبتلك النتيجة يصعد منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي الكان، ليضرب موعدا مع منتخب المغرب الذي تغلب على الكاميرون 0/2 في ربع النهائي.

وتقام مباراة المغرب ضد الكاميرون، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب الجزائر ضد نيجيريا

ضم تشكيل الجزائر بقيادة مديره الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش:

حراسة المرمى: لوكا زيدان.

خط الدفاع: رفيق بلغالي - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري.

خط الوسط: رياض محرز- رامز زروقي - هشام بودوي - فارس شايبي.

خط الهجوم: إبراهيم مازة - محمد الأمين عمورة.

يتواجد على مقاعد بدلاء الخضر: أنتوني ماندريا، مهدي دورفال، زين الدين بلعيد، حمد العبدلي، أنيس الحاج موسى، منصف بقرار، بغداد بونجاح، أسامة بنبوط، آدم زرقان، يوسف عطال، إيلان قبال، عادل بولبينة، رضوان بركان.

تشكيل منتخب نيجيريا ضد الجزائر

ضم تشكيل نيجيريا بقيادة مديره الفني المالي إريك شيل:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي.

خط الدفاع: برونو أونيمايشي، كالفين باسي، سيمي أجاي، برايت أوساي.

خط الوسط: أليكس إيوبي، ويلفريد نديدي، فرانك أونييكا.

خط الهجوم: أكور آدامز، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.