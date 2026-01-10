تفوق طفيف للجزائر أمام نيجيريا قبل لقاء اليوم في ربع نهائي أمم إفريقيا

18 حجم الخط

تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية مساء اليوم السبت إلى الملعب الكبير بمراكش، حيث يصطدم المنتخب الوطني الجزائري بنظيره النيجيري في "نهائي مبكر" لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

تاريخ مواجهات الجزائر ونيجيريا

وتأتي هذه المواجهة محملة بإرث تاريخي ثقيل وتنافس أزلي جعل من لقاء "المحاربين" و"النسور" كلاسيكو ثابت في القارة السمراء.



و​تشير إحصائيات المواجهات التاريخية بين المنتخبين، والتي بلغت 22 مباراة في مختلف المسابقات الرسمية والودية، إلى تقارب شديد مع تفوق نسبي للمنتخب الجزائري:

​فوز الجزائر: 10 مباريات.

​فوز نيجيريا: 9 مباريات.

​التعادل: 3 مباريات.



​وعلى مستوى الأهداف، يعكس التنافس حالة من التكافؤ الدفاعي والهجومي، رغم السيطرة الجزائرية في اللقاءات الأخيرة؛ حيث نجح "الخضر" في تحقيق الفوز في آخر 3 مواجهات جمعت الطرفين، من بينها نصف نهائي "كان 2019" الشهير بهدف رياض محرز القاتل.



​أما في خصوص نهائيات كأس أمم إفريقيا تحديدًا، فقد التقى المنتخبان في 9 مناسبات سابقة، كانت الغلبة فيها لنيجيريا بـ 4 انتصارات مقابل 3 للجزائر وتعادلين.

ويسعى "محاربو الصحراء" اليوم لتعديل هذه الكفة القارية، مستفيدين من معنوياتهم العالية بعد تجاوز الكونغو الديمقراطية في الدور السابق، ومن الصلابة الدفاعية التي ميزت كتيبة المدرب الحالي.



ويدخل المنتخب الجزائري اللقاء متسلحًا بخبرة القائد رياض محرز وتألق الحارس لوكا زيدان، بينما تعول نيجيريا على قوتها الهجومية الضاربة التي سجلت 12 هدفًا حتى الآن في البطولة.



​و تعود أول مواجهة بين الطرفين إلى عام 1973 في الألعاب الإفريقية (انتهت 2-2)، بينما كان أكبر فوز للجزائر بنتيجة (5-1) في افتتاح نسخة 1990 التي توج بها "الخضر" لاحقًا على حساب نيجيريا نفسها في النهائي.

