مالي يتقاسم رقما سلبيا مع الجزائر وغانا في الكان

كأس أمم أفريقيا، شهدت مباراة مالي والسنغال، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025 واقعة جديدة تُضاف إلى السجل التأديبي الثقيل لـ"النسور" في البطولة القارية، بعد طرد لاعب الوسط إيف بيسوما.

بطاقة حمراء لـ بيسوما

وتلقى بيسوما بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة (45+3)، ليُكمل منتخب مالي المباراة منقوصًا، في سيناريو بات متكررًا، حيث أصبح "النسور" أكثر منتخب نال بطاقات حمراء في الكان، منذ نسخة 2021، بواقع 5 حالات طرد.

وبحسب شبكة "Stats Foot" الفرنسية، يتقاسم منتخب مالي الرقم القياسي لأكبر عدد من البطاقات الحمراء، في نسخة واحدة من كأس أمم إفريقيا، بعدما تلقى 3 بطاقات خلال نسخة 2025، وهو الرقم نفسه الذي سجلته الجزائر في 2010، وغانا في نسخة 2012.



وكانت مالي صعدت إلى ربع النهائي، بعد تفوقها على تونس بركلات الترجيح، في مباراة أكملها النسور بعشرة لاعبين أيضًا.

السنغال أول المتأهلين

وباتت السنغال أول المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعدما تغلبت على مالي بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب طنجة الكبير.

وسجل هدف السنغال الوحيد إليمان نداي في الدقيقة 27، لتنتظر "أسود التيرانجا" في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار.

