بعد تألقه في أمم أفريقيا، العروض تنهال على نجم منتخب الجزائر

​كشفت تقارير صحفية صادرة عن شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن وجود اهتمام أوروبي متزايد بالدولي الجزائري هشام بوداوي، لاعب وسط نادي نيس الفرنسي، وذلك بعد المستويات المبهرة التي قدمها رفقة "محاربي الصحراء" في بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية.



​وجهات محتملة بين البريميرليج والدوري التركي

​أفادت التقارير بأن تألق بوداوي لفت أنظار ناديين كبيرين يسعيان لتدعيم خط الوسط في انتقالات يناير الحالية وهما ​برايتون الإنجليزي المعروف باصطياده للمواهب الواعدة وتطويرها في الدوري الأقوى عالميًا و​جالاتا سراي التركي الساعي لتعزيز صفوفه بأسماء قوية لمواصلة هيمنته المحلية والمنافسة القارية



​موقف نادي نيس من الرحيل

​رغم الأهمية الفنية لبوداوي في تشكيل النادي الفرنسي، إلا أن الإدارة لا تمانع فكرة البيع "بشروط محددة".

وأشارت التقارير إلى أن نيس قد يفتح باب الرحيل أمام النجم الجزائري في حال وصول عرض مالي مُرضٍ لجميع الأطراف خلال الشتاء الجاري.



​و يُعتبر بوداوي من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الفرنسي، وقد عززت مشاركته الإفريقية الأخيرة من قيمته السوقية، مما يجعله صيدًا ثمينًا للأندية التي تبحث عن الحركية والذكاء التكتيكي.

ويستعد بوداوي للمشاركة مع منتخب الجزائر أمام نيجيريا مساء اليوم السبت في دور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية في المغرب في مباراة مرتقبة سيواجه الفائز منها منتخب المغرب في دور نصف النهائي.

