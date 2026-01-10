محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء كوبري مشاة بمنطقة الثلاث كباري والافتتاح قريبا

18 حجم الخط

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أنه تم الانتهاء من تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة أعلى مزلقان السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري، والذي يربط بين شرق وغرب السكة الحديد بمدينة سوهاج.

محافظ سوهاج يتابع استكمال كوبري مشاة الثلاث كباري تمهيدًا لافتتاحه

وأكد محافظ سوهاج أن مشروع كوبري مشاة منطقة الثلاث كباري يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتوفير معابر آمنة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات المرورية العالية، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على سرعة استكمال الأعمال النهائية وفق أعلى معايير الجودة تمهيدًا لافتتاح الكوبري أمام المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، أن تكلفة المشروع بلغت 10 ملايين جنيه، وتم تنفيذه خلال مدة 4 أشهر، بدءًا من شهر سبتمبر الماضي، ويبلغ طول الكوبري 32 مترًا، وعرضه 7 أمتار، ويربط بين شرق وغرب السكة الحديد بمنطقة الثلاث كباري.

وأضاف مدير عام الطرق والكباري أن الأعمال الجارية تشمل استكمال تركيب بلاطات الإنترلوك، ورفع كفاءة الموقع بالكامل، إلى جانب تركيب كشافات إنارة إضافية وكاميرات مراقبة، بما يضمن تأمين الموقع وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.