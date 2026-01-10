رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات كلية التربية النوعية ويتفقد لجان الطلاب الصم (صور)

18 حجم الخط

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، حيث تفقد لجان امتحانات كلية التربية النوعية، واللجنة الامتحانية المخصصة للطلاب الصم بالكلية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رافق رئيس الجامعة كل من الدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية التربية النوعية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

النعماني يواصل متابعته لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي على رأس أولوياتها، كما حرص رئيس الجامعة على الحديث مع الطلاب داخل اللجان والاستماع إلى آرائهم حول طبيعة الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمقررات الدراسية.

ومن جانبه اوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية بلغ ٢٦٠٤ طلاب بالفرق المختلفة، موضحًا أن عدد طلاب الفرقة الأولى بلغ ٧٢٣ طالبًا، والفرقة الثانية ٥٦٢ طالبًا، والفرقة الثالثة ٦٠٨ طلاب، بينما بلغ عدد طلاب الفرقة الرابعة ٧١١ طالبًا، وأضاف إن عدد طلاب الصم ٥٦ طالبا وعدد الدمج ١٩ طالبا حيث تم توزيع الطلاب على ٦٤ لجنة امتحانية.

