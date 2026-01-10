السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات كلية التربية النوعية ويتفقد لجان الطلاب الصم (صور)

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول
18 حجم الخط

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة، حيث تفقد لجان امتحانات كلية التربية النوعية، واللجنة الامتحانية المخصصة للطلاب الصم بالكلية للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

 رافق رئيس الجامعة كل من الدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية التربية النوعية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

النعماني يواصل متابعته لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي على رأس أولوياتها، كما حرص رئيس الجامعة على الحديث مع الطلاب داخل اللجان والاستماع إلى آرائهم حول طبيعة الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الأسئلة ومدى مناسبتها للمقررات الدراسية.

ومن جانبه اوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية بلغ ٢٦٠٤ طلاب بالفرق المختلفة، موضحًا أن عدد طلاب الفرقة الأولى بلغ ٧٢٣ طالبًا، والفرقة الثانية ٥٦٢ طالبًا، والفرقة الثالثة ٦٠٨ طلاب، بينما بلغ عدد طلاب الفرقة الرابعة ٧١١ طالبًا، وأضاف إن عدد طلاب الصم ٥٦ طالبا وعدد الدمج ١٩ طالبا حيث تم توزيع الطلاب على ٦٤ لجنة امتحانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعمال امتحانات الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول كليه التربية النوعية نائب رئيس الجامعة متحانات الفصل الدراسي الاول

مواد متعلقة

محافظ سوهاج: الانتهاء من إنشاء كوبري مشاة بمنطقة الثلاث كباري والافتتاح قريبا

إصابة 4 فتيات بالتسمم داخل سكن طلبه بحي الكوثر في سوهاج

تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية

وكيل الزراعة بسوهاج: بدء توزيع الأسمدة على المزارعين للموسم الشتوي

محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان

للقضاء على قوائم الانتظار، إجراء 20 جراحة دقيقة للقنوات الدمعية بمستشفي سوهاج الجامعي

حبس ربة منزل ونجلتها بتهمة قتل سيدة مسنة في سوهاج
ads

الأكثر قراءة

ماكليسفيلد يتقدم على كريستال بالاس بهدف دون رد في الشوط الأول

نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم (تحديث لحظي)

إجراءات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب 2026 (إنفوجراف)

قبيل صدور القرار الجمهوري، 4 شروط في المعينين بمجلس النواب 2026

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

رسميًّا فوز حسام المندوه الحسيني بمقعد دائرة بولاق بمجلس النواب، وغدًا يتسلم كارنيه العضوية

مؤشر الذهب العالمي يستقر عند 4500 دولار للأوقية

خدمات

المزيد

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

شروط اختيار المعينين بمجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بالحصول على رزق وفير وخير كبير

7 أسباب وراء قلة الرزق ونزع البركة، أبرزها الربا وكثرة الحلف

متى وقعت رحلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية السابق يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية